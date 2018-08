TVB cắt sửa 'Diên Hi công lược', Xa Thi Mạn thành vai chính?

Theo nguồn tin từ báo chí Trung Quốc, TVB mua bản quyền phát sóng "Diên Hi công lược" nhưng sẽ thay đổi kịch bản.

Sina đưa tin TVB đã mua bản quyền phát sóng Diên Hi công lược từ tháng 7. Tuy nhiên, đài TVB đã có những thay đổi để phù hợp với thị hiếu khán giả Hong Kong.

Cụ thể, các phân cảnh của Nhàn Phi do Xa Thi Mạn đóng sẽ được đôn lên. Trong khi đó, các tình tiết dàn phi tần trong phim được lược bỏ. Đồng nghĩa, vai nữ chính Ngụy Anh Lạc của Ngô Cẩn Ngôn bị đẩy xuống làm nữ thứ.

TVB sẽ o bế các cảnh của Xa Thi Mạn.

“Xa Thi Mạn tại TVB là nghệ sĩ bảo chứng tỷ lệ người xem nhiều năm qua. Thậm chí, kỷ lục về người xem phim của cô ấy còn chưa có tác phẩm nào phá được. Việc đôn vai Xa Thi Mạn là cách để hấp dẫn khán giả địa phương. Dù nữ diễn viên đã rời TVB vài năm nhưng Xa Thi Mạn vẫn mãi là Xa Thi Mạn”, nguồn tin từ Sina cho hay.

Một nhà phê bình phim ở Hong Kong thừa nhận khán giả xứ Cảng thơm lạ lẫm với những cái tên như Ngô Cẩn Ngôn hay Tần Lam. Vì thế, việc để Ngô Cẩn Ngôn là vai nữ chính như nguyên gốc phim sẽ là mạo hiểm.

Ngô Cẩn Ngôn sẽ xuống vai nữ thứ chính.

Tại Đại lục, dân mạng trên Weibo cho rằng đây là hành động mạo hiểm của TVB. “Nhàn Phi của Xa Thi Mạn khá mờ nhạt. Tôi tò mò TVB sẽ xử lý thế nào để mạch phim hấp dẫn”, một ý kiến trên Weibo cho hay.

Một số cư dân mạng còn so sánh Diên Hi công lược qua tay TVB đã có nét của Như Ý truyện khi chủ yếu nói về cuộc đời của Nhàn Phi (Kế hoàng hậu). Nhàn Phi vốn là cô gái không ham tranh quyền thế hay đấu đá ở hậu cung. Nhưng sau sóng gió, cô thay đổi và dần trở thành người phụ nữ quyền lực bậc nhất chốn cung đình. Đáng tiếc, Nhàn Phi sau đó lại bị phế truất. Ngày qua đời, cô không được an táng theo nghi lễ hoàng hậu.