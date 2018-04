Twice đánh bại cả EXO và WINNER: Đẳng cấp nhóm nhạc nữ quốc dân

Cuộc đụng độ giữa ba nhóm nhạc đỉnh nhất của các công ty SM - YG - JYP với chiến thắng thuộc về Twice cho thấy độ nổi tiếng vượt trội của các cô gái.

Ngày 21/4, tại sân khấu Show! Music Core, cuộc đụng độ giữa 3 đại diện lớn nhất của các ông lớn Kpop là SM - YG - JYP đã diễn ra. Và dường như không có gì bất ngờ khi các cô gái nhà JYP là Twice đã giành chiến thắng áp đảo.

Twice giành chiến thắng trên sân khấu Show! Music Core khi đụng độ các đàn anh.

Cả EXO, WINNER, Twice đều là những nhóm nhạc mạnh nhất của 3 ông lớn Kpop, có fandom hùng hậu, lập nhiều kỷ lục bán album cứng và thống trị mảng nhạc số.

Tại Show! Music Core lần này, đại diện nhà SM có bộ ba EXO - CBX (gồm 3 thành viên Chen, Baekhyun, Xiumin) quảng bá ca khúc mới nhất Blooming Day. Nhóm nhạc nam WINNER là nghệ sĩ đến từ YG thể hiện ca khúc Eveyday. Còn Twice tranh cup cho What is Love?.

Tuy nhiên, sức hút của Twice là quá lớn.Ngay khi vừa ra mắt, ca khúc What is Love? liên tiếp đạt nhiều kỷ lục như: MV của nhóm nhạc nữ đạt 20 triệu lượt xem nhanh nhất, nhóm nhạc nữ sở hữu MV đạt 40 triệu view thần tốc nhất. Hiện tại Twice đã đạt được 4 chiếc cup cho lần trở lại này.

Twice là nhóm nhạc mà các nghệ sĩ khác rất ngại đụng độ.

Twice là nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty JYP, ra mắt sau chương trình Sixteen.

Sau khi SNSD tạm ngưng hoạt động vì các thành viên lần lượt rời bỏ công ty, các cô gái nhà JYP đã chiếm ngôi vị nhóm nhạc nữ số một Hàn Quốc. Đây là nhóm nữ đầu tiên có MV 300 triệu lượt xem, đồng thời họ lập kỷ lục đạt 350.000 bản đặt trước với mini album mới. Trước Twice, chưa nhóm nữ nào đạt lượng album đặt trước lớn đến vậy.

What Is Love? là ca khúc do chính chủ tịch của JYP là Park Jin Young sáng tác vẫn với màu sắc sự đáng yêu, ngọt ngào. Lần này, Twice tiếp tục chinh phục người hâm mộ với ngoại hình xinh đẹp, nổi bật. Tuy nhiên, phần nhạc không có sự đổi mới.

Show! Music Core là chương trình âm nhạc được thực hiện bởi đài MBC (một trong 3 đài quốc gia lớn nhất tại Hàn Quốc). Số đầu tiên của chương trình được phát sóng từ năm 1990, Trong đó sẽ đo các chỉ số về sự phổ biến của các bài hát trên các trang nghe nhạc trực tuyến bao gồm: Khả năng bán đĩa cứng, lượt nghe nhạc số, lượt xem MV, số phiếu được bỏ trước khi chương trình diễn ra và số phiếu trực tiếp khi xem nghệ sĩ trình diễn. Việc chiến thắng cúp của show cho thấy mức độ yêu thích của khán giả với ca khúc và nghệ sĩ đó.

Ngoài phần vinh danh Twince, khán giả Show! Music Core tuần này còn được thưởng thức các màn trình diễn hấp dẫn của các ca sĩ solo và nhóm thần tượng nổi tiếng khác như EXID, NCT 2018, PENTAGON, VIXX, The Boyz, Kim Samuel, Stray Kids, Eric Nam…