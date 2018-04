UBND TP.HCM phải trả lại 10 kg vàng vì tịch thu sai

Tòa phúc thẩm buộc UBND TP.HCM phải trả lại 10 kg vàng đã tịch thu của ông Hiếu vì trước đây cho rằng đó là vàng nhập lậu, sản xuất ở nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Do bản án sơ thẩm xác định không đúng, tòa phúc thẩm TAND TP.HCM có quyết định buộc UBND TP phải trả lại 10 kg vàng đã tịch thu sai cho ông Phạm Duy Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Anh Phương).

Trước đó, ngày 26/1/2016, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là ông Phạm Duy Hiếu với bị đơn là UNBD TP.HCM. Do xét thấy việc ông Hiếu cất giữ 10 kg vàng do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy tờ chứng minh mà chỉ nói do mẹ vợ tặng của hồi môn nên phía tòa án đã bác đơn kiện của nguyên đơn.

Hơn 1 năm từ ngày tuyên thắng kiện, ông Phạm Duy Hiếu mới nhận được quyết định buộc thi hành án, buộc UBND TP.HCM trả lại 10kg vàng. Ảnh minh họa: Reuters.

Sau khi bị xử thua kiện, ông Hiếu đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm TAND TP.HCM.

Cuối năm 2016, trong phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, tuyên ông Hiếu thắng kiện, UBND TP phải trả lại vàng.

Ngay sau đó, chính quyền TP.HCM đã có đơn gửi Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án. Tuy nhiên, thời điểm ông Hiếu đề nghị TAND TP.HCM buộc UBND TP.HCM thi hành án thì vẫn chưa có quyết định xem xét giám đốc thẩm đối với bản án này.

Theo nội dung vụ kiện, giữa năm 2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phát hiện ông Hiếu cất giữ 10 thỏi vàng (10kg) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên đã tạm giữ cùng 13.800 USD để điều tra. Ngày 21/4/2014, đơn vị này lập biên bản vi phạm hành chính với ông Hiếu về hành vi buôn lậu 10 kg vàng

Ngày 9/5/2014, Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định xử phạt 15 triệu đồng với ông Hiếu vì kinh doanh hàng nhập lậu; đồng thời tịch thu sung quỹ nhà nước 10 thỏi vàng trên.

Theo trình bày của nguyên đơn, số vàng trên không phải của công ty mà là tài sản riêng của 2 vợ chồng, được mẹ vợ tặng làm của hồi môn lúc kết hôn năm 2008. Việc tịch thu số tài sản này là không có cơ sở và không khách quan khi chỉ dựa vào kết luận 10 thỏi vàng không có phải do Việt Nam sản xuất và cho rằng đây là hàng hóa nhập lậu.

Vì vậy, nguyên đơn đề nghị tòa hủy quyết định nói trên, buộc UBND TP.HCM phải trả lại vàng cho mình.