USD ngân hàng kịch trần, USD 'chợ đen' lập kỷ lục 23.530 đồng

Trong khi một số ngân hàng niêm yết giá bán USD tăng kịch biên độ trong ngày hôm nay, trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh cũng được đẩy lên mức kỷ lục mới 23.530 đồng/USD.

Hôm nay (3/8), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có động thái gia tăng tỷ giá trung tâm đối với đồng ngoại tệ USD lên mức 22.676 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Đây cũng là mức đỉnh tỷ giá trung tâm của ngoại tệ này từ đầu năm. So với 8 tháng trước, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 1,1%, tương đương gần 250 đồng. Với biên độ giao dịch trong ngày +/-3%, mức trần và sàn cho phép với đồng bạc xanh dao động trong khoảng 21.996-23.356 đồng cho mỗi USD.

Cùng với việc tăng tỷ giá trung tâm, giá bán USD tại Sở Giao dịch của NHNN cũng được tăng thêm 10 đồng, chính thức vượt mốc 23.306 đồng, cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều ngược lại, giá mua vào với ngoại tệ này niêm yết ở mức 22.700 đồng/USD.

Ngay sau diễn biến tăng tỷ giá trung tâm của NHNN, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt hưởng ứng khi đẩy cao giá bán USD niêm yết thêm 10-30 đồng. Vietcombank hiện niêm yết giá bán ngoại tệ này ở mức 23.340 đồng, tăng 30 đồng so với hôm qua, chiều mua vào giá cũng tăng tương ứng đạt 23.260 đồng. Mức giá tương tự cũng được BIDV niêm yết với các khách hàng có nhu cầu mua bán ngoại tệ hiện nay. Trong khi đó, tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD cao hơn 1 đồng so với Vietcombank và BIDV nhưng chỉ tăng 13 đồng so với chính ngân hàng này chiều hôm qua.

Giá USD tự do tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới. Ảnh: TCTC.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, tỷ giá đồng bạc xanh đã được bán ra với giá trên 23.330 đồng/USD từ cuối ngày hôm qua và hiện đã tăng thêm 10-20 đồng. Như Techcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 23.230 – 23.340 đồng (mua vào – bán ra), tăng 5 đồng ở cả 2 chiều; Eximbank niêm yết ở mức 23.250 – 23.350 đồng/USD, tăng 20 đồng. Đặc biệt, Sacombank hiện đẩy giá bán USD lên ngưỡng 23.356 đồng/USD, tăng kịch biên độ cho phép trong ngày hôm nay. Đây cũng là tỷ giá bán cao nhất trong nhóm các ngân hàng. Ở chiều ngược lại, nhà băng này mua vào USD với giá 23.265 đồng.

Diễn biến tăng của giá USD ngân hàng đã ảnh hưởng tới thị trường tự do khi giá USD tại đây đã vượt mốc 23.500 đồng/USD, tăng 40-50 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán trên thị trường tự do vào khoảng 20-30 đồng/USD.

Đặc biệt, một số đầu mối tại Hà Nội cho biết tỷ giá USD đến giữa trưa nay đã cán mức 23.530 đồng/USD chiều bán ra, chiều mua cũng được đẩy lên 23.490 đồng. Đây là mức giá cao nhất của ngoại tệ này tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã tăng xấp xỉ 800 đồng/USD, tương đương 3,4% từ mức giá 22.720 đồng hồi đầu năm.

Ngoài nguyên nhân trong nước, một số đầu mối cung cấp USD tự do khẳng định giá tăng do USD trên thị trường quốc tế đêm qua đã tăng mạnh, sau nhiều ngày đi ngang.

Thực tế, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 loại tiền tệ khác hiện đã vượt mức 95 điểm. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ mất giá đáng kể trong hôm qua. Tỷ giá USD/CNY đêm qua đóng cửa tại 6,89 nhân dân tệ/USD, tính ra, đồng tiền của Trung Quốc đã mất giá gần 5,8% từ đầu năm.

Chia sẻ tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc NHNN, một lần nữa khẳng định diễn biến tăng tỷ giá hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát và phù hợp với diễn biến xu hướng các đồng tiền trên thế giới, khu vực.

Lãnh đạo NHNN cũng khẳng định trong việc điều hành tỷ giá cơ quan không chỉ nhìn vào diễn biến một đồng tiền mà nhìn vào diễn biến của nhiều đồng tiền khác nhau nên việc đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh không tác động chính đến việc điều hành tỷ giá.

Trước đó, kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã giao NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, điều tiết lượng tiền lưu thông, đảm bảo thanh khoản và áp dụng các biện pháp để ổn định tỷ giá, điều hành lạm phát cơ bản khoảng 1,6%.