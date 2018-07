Út 'trọc' phủ nhận lời khai của đồng phạm

Nghe các đồng phạm từng là cấp dưới khai họ làm theo chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ, bị cáo từng mang quân hàm thượng tá phủ nhận và cho rằng các lời khai đó không có căn cứ, vu khống.

Sáng 30/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu thượng tá Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc", 47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) và 4 người khác liên quan đến những sai phạm xảy ra tại doanh nghiệp này bắt đầu xét hỏi.

Từ sáng sớm, an ninh được thắt chặt trước trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô (Hà Nội). Ngoài lực lượng quân sự, Công an Hà Nội huy động hàng chục cảnh sát cơ động, công an địa bàn cùng tham gia bảo vệ.

Lời khai của Út 'trọc' tại tòa quân sự Bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định những lời khai của các đồng phạm từng là cấp dưới không có căn cứ và hoàn toàn vu khống khi họ nói đã làm theo chỉ đạo của Hệ.

Đinh Ngọc Hệ nói gì về việc mua bán, cho thuê xe quân sự

Sau khi nghe đại diện VKS Quân sự Trung ương công bố cáo trạng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ nói ông có một số ý kiến về nội dung cáo trạng. Ông Hệ cho biết sẽ để luật sư bào chữa trình bày nội dung liên quan.

Chủ tọa Nguyễn Xuân Phong khẳng định các kiến nghị của bị cáo, HĐXX và VKS đã nhận được qua văn bản. Quá trình thẩm vấn, tòa sẽ làm rõ từng vấn đề liên quan.

Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa sáng 30/7. Ảnh: P.A.

Là người đầu người đầu tiên được xét hỏi, bị cáo Trần Văn Lâm (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn) khai ông ký các thủ tục mua, đăng ký xe quân sự, xe biển số 80A theo chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ. Bản thân ông Lâm không nhớ đã ký bao nhiêu hồ sơ. Theo bị cáo này, việc cho thuê xe biển quân sự do Út “trọc” quyết định.

Về hơn 20.000 lít xăng dầu kém chất lượng ở Bình Dương bị lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, Trần Văn Lâm khai được Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo lập văn bản mạo nhận hoạt động công ty chủ yếu phục vụ nhiệm vụ kinh tế quốc phòng để gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xin không bị xử phạt. Sau đó Út “trọc” liên hệ với ông Bùi Văn Tiệp (cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) để nhờ sư đoàn 367 xác nhận số xăng dầu trên là của đơn vị này ký gửi.

Tại tòa, bị cáo Bùi Văn Tiệp và những người liên quan xác nhận sai phạm tại cây xăng Bình Dương được xử lý như lời khai của Trần Văn Lâm. Riêng bị cáo Định Ngọc Hệ khẳng định những lời khai này là: "Không có căn cứ và hoàn toàn vu khống. Thời điểm xảy ra vi phạm tại chi nhánh tỉnh Bình Dương, tôi không biết hay có chỉ đạo bất cư việc gì hết".

Về việc bị cáo Lâm khai Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo Công ty Thái Sơn mua bán, cho thuê xe quân sự, xe 80A trái quy định, Út “trọc” trình bày: “Tất cả không phải như thế”.

Nghe chủ tọa hỏi có hay không? Bị cáo Hệ đáp: “Không có vì khi thành lập công ty, bị cáo công tác bên kỹ thuật, không biết kinh doanh, chỉ biết quan hệ, ngoại giao”.

Vì sao Út "trọc" sử dụng bằng đại học giả?

Tại tòa, Út “trọc” cũng thừa nhận bản thân học trường Đại học Mở TP.HCM và mua bằng của Đại học Kinh tế quốc dân. Sau khi cơ quan thẩm tra xác định bằng này là giả, Hệ không dám nộp bằng tốt nghiệp của Đại học Kinh tế quốc dân.

Bên trong phiên tòa xét xử Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: P.A.

Trả lời xét hỏi của đại diện cơ quan công tố quân sự, Đinh Ngọc Hệ nói bị cáo là dân kỹ thuật nên ban đầu, ông chỉ làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Thái Sơn. Hệ làm giám đốc công ty nhưng việc điều hành do Ban giám đốc quyết định.

Việc ký hợp đồng cho thuê xe quân sự và đóng thuế, theo Út “trọc” đều do Ban giám đốc điều hành. Bị cáo 47 tuổi khẳng định ông ủy quyền toàn bộ việc điều hành cho Ban giám đốc. Tiền cho thuê xe quân sự được đưa về cho công ty, Hệ khai không dùng vào mục đích cá nhân.

Trước câu hỏi của HĐXX: "Mục đích việc mua bằng giả của trường Đại học Kinh tế quốc dân?". Người bị truy tố tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức phân trần: "Bị cáo quen anh em xã hội. Họ nói không phải đi học, nộp tiền để người ta học thay, thi thay sẽ có bằng. Bị cáo nhận cái bằng đó về không biết gì hết, vẫn kê khai bình thường", Hệ khai.

"Vậy bị cáo nhận thức việc mình dùng tiên mua bằng đó đúng hay sai?", đại diện VKS truy vấn. Trả lời câu hỏi, Út “trọc” nói: “Dân trí của bị cáo thấp. Lúc đó bị cáo nhận thức vẫn là đúng”.

Nói về việc cáo trạng truy tố về tội Sử dụng hồ sơ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Đinh Ngọc Hệ cho rằng điều đó quá khắc nghiệt với bị cáo. Lúc đầu bị cáo không biết. Sau biết, bị cáo đã không sử dụng nữa.

Theo lập luận của Út “trọc”, nếu ông ta đi công tác thì đến 2011 vẫn lên được trung tá. Năm 2014, Hệ đi học xong. Tháng 9 năm đó, nếu các cơ quan sơ cấp kê khai, bị cáo vẫn lên quân hàm đầy đủ.

Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra phiên xử Út "trọc". Ảnh: Bá Chiêm.

Theo cáo trạng của VKS Quân sự Trung ương, bị can Đinh Ngọc Hệ lợi dụng chức vụ Chủ tịch Công ty Thái Sơn, đã mua ôtô bằng vốn tự có rồi đăng ký biển số quân sự, biển xanh. Út "trọc" sau đó chỉ đạo cấp dưới cho thế chấp, cho thuê, giao hàng chục xe cho cá nhân, tổ chức bên ngoài sử dụng trái quy định. VKS còn xác định, quá trình công tác, Đinh Ngọc Hệ đã mua bằng đại học, bảng điểm giả để sử dụng trong việc kê khai hồ sơ xin nâng lương, bổ nhiệm, phong quân hàm. Cơ quan công tố cáo buộc Đinh Ngọc Hệ cùng các bị can Trần Văn Lâm, Trần Văn Tiệp và Trần Xuân Sơn làm giả hợp đồng, giấy tờ gửi, giữ xăng dầu; kê khai không trung thực với các cơ quan chức năng Bình Dương để hợp thức hóa hơn 20.000 lít xăng không đạt chuẩn. Riêng ông Phùng Danh Thắm, bị can này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của đơn vị và cá nhân Đinh Ngọc Hệ, để xảy ra những sai phạm nêu trên.