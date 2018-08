Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong

Sau cú va chạm với xe tải trên quốc lộ 91, đoạn qua TP Long Xuyên (An Giang), hai người đi xe máy té xuống đường dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngày 21/8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 91, khiến 2 người tử vong.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào tối qua (20/8). Xe tải biển số Tiền Giang do tài xế Đoàn Trung Minh (42 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 91, hướng An Giang đi Cần Thơ.

Hiện trường vụ tai nạn, hai người tử vong trên quốc lộ 91. Ảnh: Tiến Tầm.

Khi đến khu vực thuộc phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên), xe tải xảy ra va chạm với xe máy do Đỗ Thanh Sang (42 tuổi) điều khiển, chở Phạm Thị Mỹ Xuyên (25 tuổi) ngồi phía sau lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Quốc lộ 91, qua TP Long Xuyên (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.