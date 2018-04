Vắng chân dài 22 tuổi, Justin Bieber đi xem ca nhạc cùng cô gái lạ mặt

Hôm 14/4, Justin Bieber sánh đôi cùng cô gái lạ mặt tại lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ Coachella.

Coachella là đại nhạc hội được giới trẻ Mỹ mong chờ nhất trong năm. Năm nay, lễ hội có sự tham gia trình diễn của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như Beyonce, Eminem, The Weeknd.. Giọng ca Sorry mặc dù không góp mặt với tư cách ca sĩ nhưng vẫn hòa vào không khí âm nhạc sôi động tại đây.

Tuy nhiên, người cùng Bieber đến Coachella lại không phải là bạn gái mới Baskin Champion. Trước khi lễ hội bắt đầu, tài khoản của một cô gái lạ mặt đăng tải hình ảnh chụp cùng ca sĩ As Long As You Love Me cạnh chiếc phi cơ riêng trên Instagram, kèm dòng chú thích: “Coachella, chúng tôi đến đây”.

Cô gái lạ mặt đăng tải hình ảnh cạnh Justin Bieber kèm dòng chú thích đầy hào hứng.

Sau đó, cộng đồng mạnh đã nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái này. Theo đó, tên cô là Cherissa Kittmer, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và blogger về du lịch. Cô thường xuyên đăng tải những bức hình đi vòng quanh thế giới và có hẳn một trang web về du lịch.

Người hâm mộ đặt nghi vấn trên Twitter: “Cherissa có thể là một người bạn lâu năm của Bieber?”.

“Baskin Champion dường như đã chán ở cạnh Bieber. Cô ấy đã bỏ rơi Bieber vì không thích bộ ngực của anh”, người khác nói một cách mỉa mai.

Cherissa sinh năm 1994 tại Straford, Ontario, Canada. Cô từng học tại Catholic, ngôi trường thuở nhỏ mà Bieber theo học. Người hâm mộ cũng đặt nghi vấn cả hai là những người bạn thời thơ ấu của nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ của Bieber và cô nàng chưa được sáng tỏ.

Tại Coachella, Justin và Cherissa đã có khoảng thời gian tuyệt vời với âm nhạc. Giọng ca As Long As You Love Me liên tục nhảy nhót, cười đùa trước các tiết mục biểu diễn bên những người bạn của mình.

Trước đó, Justin Bieber và Baskin Champion vẫn còn vui vẻ bên nhau. Ảnh: Daily Mail

Thế nhưng, ngôi sao 24 tuổi được cho là đã rời khỏi lễ hội khi phần biểu diễn của The Weeknd bắt đầu. Tờ Daily Mail tiết lộ: "Bieber chẳng hứng thú để thưởng thức giọng hát của người từng là bạn trai của người yêu cũ của mình".

Trước đó, Bieber bị bắt gặp nhiều lần xuất hiện cùng người mẫu 22 tuổi Baskin Champio ở gần khu nhà Beverly Hills, Los Angeles. Hôm 13/4, cánh săn ảnh phát hiện Baskin và Bieber công khai khoác tay nhau tại phòng tập SoulCycle, cả hai còn cười nói vui vẻ.