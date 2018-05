Vây bắt nghi phạm liên quan vụ đâm chết 2 'hiệp sĩ' ở Sài Gòn

Từ lời khai của một nghi can, cả trăm cảnh sát được tung xuống địa bàn ngay trong đêm bao vây căn nhà. Nghe động, Tài trèo lên mái nhà định bỏ trốn nhưng đã bị trinh sát bắt giữ.

Sáng 15/5, nguồn tin tiết lộ Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt một người nghi có liên quan đến băng nhóm đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người khác bị thương trên đường Cách Mạng Tháng 8. Anh ta tên Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài Mụn, 24 tuổi, ngụ quận 12). Tài từng bị công an bắt về tội Đánh bạc.

Chiều một ngày trước, một nghi can bị công an triệu tập lên làm việc. Từ những lời khai của người này, cảnh sát lần ra tung tích của Tài khi anh ta lẩn trốn tại căn nhà nằm trong hẻm ở phường 9, quận Gò Vấp.

Trăm cảnh sát được tung xuống địa bàn ngay trong đêm bao vây căn nhà. Nghe động, Tài trèo lên mái nhà định bỏ trốn nhưng đã bị trinh sát bắt giữ. Bước đầu, Tài thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, lúc hơn 20h ngày 13/5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, băng trộm khoảng 4 tên xuất hiện, bẻ khoá xe. Trong lúc băng trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm "hiệp sĩ" khoảng 8 người xuất hiện, truy cản.

Băng trộm bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người khác bị thương.

Danh tính 2 “hiệp sĩ” tử vong là Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định).

Theo chia sẻ của người nhà anh Nam, thanh niên này chuẩn bị kết hôn. Còn anh Thôi kiếm tiền chính bằng việc chạy xe ôm. Khi đêm xuống, hết khách thì anh tham gia đội săn bắt cướp.

"Nhà nó nghèo lắm, hai vợ chồng chia tay nhau lâu rồi. Thằng bé con mới học lớp 4", chị dâu "hiệp sĩ" Thôi nói với Zing.vn.

Liên quan vụ việc, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã gửi thư thăm hỏi, chia buồn tới gia đình và cá nhân những “hiệp sĩ” đã hi sinh và bị thương. Bộ trưởng khẳng định các hiệp sĩ đã dũng cảm, không quản hi sinh, thể hiện rõ tinh thần xả thân vì nghĩa lớn.

Người đứng đầu ngành công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức truy bắt bằng được kẻ gây án. Lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, sớm đưa kẻ phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Vị trí nơi xảy ra vụ đâm chết 2 "hiệp sĩ". Ảnh: Google Maps.