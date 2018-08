Váy gợi cảm của bạn gái Jason Statham vào nhóm đẹp nhất tuần

Mỗi khi xuất hiện, diễn viên Mandy Moore luôn mang đến năng lượng tích cực với nụ cười rạng rỡ. Khi tham gia sự kiện This Is Us tuần qua, mỹ nhân Hollywood diện váy mini xanh da trời, mang hơi hướm của thời trang 1980. Bộ cánh có phom dáng tay phồng đơn giản với điểm thắt bất đối xứng thu hút người nhìn. Đây là thiết kế của nhà mốt Isabel Marant.