‘Vệ binh dải Ngân hà 3’ của Marvel bị hoãn vô thời hạn

Cắt đứt hợp đồng với James Gunn do hàng loạt nội dung tweet phản cảm liên quan tới ấu dâm, cưỡng dâm của nhà làm phim, Disney nay quyết định tạm hoãn thực hiện Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Theo nguồn tin của tờ The Hollywoor Reporter, các thành viên đoàn làm phim đang chuẩn bị cho công việc tiền kỳ của bom tấn nay được phép nghỉ ngơi, và tìm kiếm dự án khác trong thời gian chờ đợi.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 bị hoãn thực hiện vô thời hạn, và phim khó lòng có thể kịp ra mắt trong năm 2020 như dự đoán trước đây của người hâm mộ. Ảnh: Disney.

Tuy nhiên, nguồn tin đồng thời nhấn mạnh rằng việc hoãn sản xuất Guardians of the Galaxy Vol. 3 chỉ là tạm thời, và quãng thời gian này sẽ giúp Marvel Studios cùng Disney có thể cùng nhau tìm kiếm một đạo diễn mới phù hợp.

Theo kế hoạch ban đầu, Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ được James Gunn bấm máy trong mùa đông năm nay. Nhà làm phim được cho là đã hoàn tất kịch bản của chuyến phiêu lưu ba dành cho nhóm Vệ binh dải Ngân hà.

Tuy nhiên, khi hàng loạt nội dung trên trang Twitter cá nhân bị phanh phui hồi tháng 7, James Gunn buộc phải chia tay với dự án. Quyết định sa thải ông của Disney thực tế vấp phải không ít chỉ trích, bởi những dòng tweet nhạy cảm vốn được Gunn viết ra từ trước khi “nhà chuột” ký hợp đồng với ông.

Các ngôi sao của loạt Guardians of the Galaxy tỏ ra rất ủng hộ James Gunn. Chris Pratt từng phát biểu rằng anh muốn thấy Gunn “được tái bổ nhiệm vào vị trí đạo diễn của phần ba”.

Hay như Dave Bautista thậm chí còn công khai chỉ trích Disney, gọi hành động sa thải James Gunn của hãng là “buồn nôn”, cũng như khẳng định rằng mình sẽ ngừng đóng vai Drax the Destroyer nếu như “nhà chuột” không sử dụng kịch bản mà Gunn đã viết.

Thời gian qua, có nhiều tin đồn cho rằng James Gunn sẽ được tái bổ nhiệm vào vị trí đạo diễn nhờ sự can thiệp của Marvel Studios. Song, tất cả đều là thông tin không đúng, bởi Disney nhất quyết không thay đổi quyết định ban đầu đưa ra.

Các fan của James Gunn có thể phần nào đó nguôi ngoai khi ông mới bí mật thực hiện một dự án phim kinh dị cho Sony. Hãng dự kiến tung ra bộ phim cuối tháng 11 tới đây.