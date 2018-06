Vẻ nóng bỏng của Kate Upton - sao nữ được bình chọn quyến rũ nhất 2018

Ngoài thời trang, Kate Upton cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô tham gia diễn xuất trong các phim như Tower Heist (Siêu trộm Nhà chọc trời), The Three Stooges, The Other Woman (bên cạnh Cameron Diaz, Leslie Mann)... Tâm sự trên Maixm, người đẹp cho biết cô vẫn đang tìm kiếm những cơ hội mới phù hợp nhưng không muốn bị đóng khung vào một dạng vai.