Vì sao BTS là nghệ sĩ Kpop duy nhất phát biểu tại Liên Hợp Quốc?

Xoay quanh việc BTS phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, nhiều khán giả đánh giá nhóm hoàn toàn xứng đáng khi có chuỗi album "Love Yourself: Answer" truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Ngày 24/9, RM - trưởng nhóm BTS - thay mặt các thành viên phát biểu tại sự kiện Generation Unlimited ở trụ sở Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ). Giọng nói anh vững vàng, tự tin trong từng câu chữ. Thế nhưng ngay lúc đó ít ai biết tay nam ca sĩ liên tục run rẩy vì lo lắng và hồi hộp.

Lần đầu tiên, một nhóm nhạc thần tượng đến từ Hàn Quốc có cơ hội nói lên quan điểm của chính mình tại Liên Hợp Quốc. Không ít người ngạc nhiên thốt lên: “Đã đến lúc thần tượng Kpop đứng tại Liên Hợp Quốc rồi sao?”.

Đương nhiên kèm theo đó là những lời mỉa mai, không chấp nhận. Nhưng với không ít khán giả, chuỗi album Love Yourself: Answer mà qua đó BTS đề cao sự tự do, tình yêu cá nhân cùng những hoạt động đồng hành với UNICEF cho thấy nhóm xứng đáng có mặt tại Liên Hợp Quốc vào ngày 24/9.

Chuỗi dự án độc đáo Love Yourself

Love Yourself: Answer, bức màn cuối cùng trong chuỗi Love Yourself dài hai năm của BTS cũng được vén lên vào tháng 8 vừa qua. Không chờ đến khi BTS đứng tại trụ sở Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng Love Yourself là chuỗi album được các thành viên truyền tải cảm hứng cho giới trẻ, khán giả đã biết thông điệp ý nghĩa của sản phẩm này từ trước đó.

Các album của BTS thường có sự gắn kết để tạo nên một câu chuyện ý nghĩa.

Phải nói rằng chuỗi album Love Yourself - một phần quan trọng trong chiến dịch Love Myself (Yêu bản thân) BTS hợp tác với UNICEF vào 2017 nhằm chống nạn bạo lực - là một dự án đầy tham vọng, có góc nhìn độc đáo về chủ đề tình yêu quen thuộc.

Love Yourself mở rộng cốt truyện từ những album phát hành trước đó của BTS như The Most Beautiful Moment in Life và Wings. Đáng nói, các album của nhóm luôn có sự liên kết tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh về cuộc sống, ước mơ… của người trẻ.

Với riêng Love Yourself, BTS đã đưa khán giả vào một cuộc hành trình với những MV sâu sắc, lời bài hát có ý nghĩa, mang thông điệp tốt đẹp cùng thước những phim ngắn đáng kinh ngạc.

Thông qua cấu trúc tường thuật, từ giải thích, xung đột đến giải quyết, Love Yourself nhấn mạnh rằng để yêu người khác, trước hết bạn phải học cách yêu chính mình, bảo vệ mình và nói lên quan điểm của cá nhân. Sự gắn kết giữa BTS và chiến dịch của UNICEF được các chàng trai thể hiện theo lối đặc biệt, sáng tạo và ý nghĩa như vậy.

Mỗi lần quảng bá của BTS đều là một mắt xích quan trọng trong tổng thể dự án. Love Yourself: Her với ca khúc chủ đề DNA (tháng 9/2017) miêu tả những rung động, xúc cảm của mối tình đầu.

Tiếp đó, Love Yourself: Tear với bài hát Fake Love phát triển xung đột với những khía cạnh đen tối hơn của tình yêu. Cuối cùng, Love Yourself: Answer và Idol là câu trả lời, là kết quả sau những đấu tranh, những giằng xé.

Tình yêu lãng mạn đã là chủ đề quen thuộc của vô số bài hát và cũng là nền tảng tạo nên tổng thể album Love Yourself: Her. Tuy nhiên, điểm cuốn hút thực sự của chuỗi dự án nằm trong 2 phần sau đó.

MV Idol cho thấy sự hoà nhập với xu hướng thế giới nhưng không đánh mất chính mình của BTS.

Love Yourself: Anwser là phần cuối cùng với 25 ca khúc, trong đó có 7 bài mới. Trong khi album thứ hai chỉ trình bày một phần thông điệp hãy yêu bản thân bạn, thì tới Love Yourself: Anwser, đây là chủ đề xuyên suốt.

BTS bắt đầu cuộc hành trình yêu thương bản thân với hai ca khúc solo mang tên Euphoria của Jungkook, và Trivia: Just Dance của J-Hope. Cả hai bài hát đều thể hiện cảm giác ngây thơ, phấn khởi, rồi bỗng chốc bỏ quên chính mình khi con người bắt đầu một mối quan hệ mới.

Các ca khúc sau đó trong bài hát tiếp tục triển khai câu chuyện để đến cuối họ khẳng định rằng không ai có thể khiến họ thay đổi bản thân.

Truyền tải thông điệp ý nghĩa

Với ca khúc chủ đề Idol, thông điệp hãy sống là chính mình và yêu bản thân được nêu bật ngay từ ca từ của ca khúc. "Tôi biết tôi là ai. Tôi biết tôi muốn gì. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi", "Không ai có thể ngăn cản tình yêu tôi dành cho bản thân", "Tôi tự hào về bản thân mình"...

Nhóm cũng lồng ghép nhiều chi tiết về mặt hình ảnh nhằm nhấn mạnh ý nghĩa ca khúc. Chẳng hạn phân đoạn V một mình vượt qua đám đông ám chỉ cuộc sống thiếu tự do, luôn bị dò xét, chịu định kiến xã hội của người nổi tiếng.

Hay, việc BTS sử dụng nhiều chất liệu mang đậm nét văn hóa cổ truyền Hàn Quốc như trang phục, vũ đạo Pungmul, âm nhạc có âm hưởng của Pansori… trước hết bày tỏ niềm tự tôn dân tộc và sau như lời khẳng định họ sẽ luôn nhớ đến nguồn cội dù đang nổi tiếng trên toàn thế giới.

Đây cũng là thông điệp nhóm nhạc Hàn Quốc muốn nhấn mạnh trong sự kiện của Liên Hợp Quốc vào 24/9.

“Có lẽ hôm qua tôi đã phạm sai lầm, nhưng hôm qua tôi vẫn là tôi. Hôm nay, tôi là chính tôi với tất cả lỗi lầm và khiếm khuyết. Ngày mai, tôi có thể khôn ngoan hơn và đó vẫn sẽ là tôi. Chính những lỗi lầm và khiếm khuyết đã tạo nên những ngôi sao chiếu sáng cuộc đời tôi. Tôi yêu bản thân mình dù tôi là ai, tôi như thế nào trong quá khứ và tương lai”, RM phát biểu.

Các chàng trai gây chú ý khi tham gia sự kiện của Liên Hợp Quốc.

“Tôi muốn hỏi tất cả các bạn rằng: ‘Tên của bạn là gì?’, ‘Điều gì thôi thúc bạn và làm trái tim bạn đập?’, 'Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn. Tôi muốn nghe giọng nói và cảm xúc của bạn’. Cho dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, màu da của bạn như thế nào, giới tính của bạn ra sao, hãy nói lên chính mình”, trưởng nhóm BTS dõng dạc.

Cũng có ý kiến cho rằng Love Yourself: Answer đã không thể đưa ra cái kết mà nhiều người mong chờ sau mối tình giả dối, đầy thù hận được đề cập ở album trước đó, cũng như ca khúc Fake Love.

Các ca khúc Kpop đôi khi bị thiếu cảm hứng, nhưng bản thân Love Yourself bị cản trở bởi điều ngược lại. Dự án có quá nhiều ý tưởng và sự thay đổi giữa các cách tiếp cận nghệ thuật khác nhau. Kết quả là, nó chưa đủ sức gắn kết hết những ý tưởng đó.

Tuy nhiên, âm nhạc thì luôn tạo nên những cảm xúc khác nhau, yêu mến nhiều nhưng cũng có thể không thiếu ý kiến chê bai. Điều quan trọng, BTS luôn nỗ lực truyền tải thông điệp ý nghĩa qua chính các sản phẩm âm nhạc của mình với mong muốn cuộc sống xung quanh sẽ trở nên tốt đẹp hơn.