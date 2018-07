'Vì sao để 2 trùm ma túy Lóng Luông hoành hành nhiều năm?'

Chiều 2/7, “sào huyệt” của hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) bị san phẳng. Hai nghi phạm với 6 bản truy nã bị tiêu diệt kết thúc nỗi ám ảnh đối với người dân bản Tà Dê.

Chiến công của lực lượng cảnh sát đã được người dân nghi nhận. Nhưng trả lời Zing.vn, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để hai trùm ma túy ngang ngược hoành hành, đe dọa đến tính mạng người dân suốt nhiều năm qua.

Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định tội phạm hình sự có hàng trăm loại nhưng tội phạm ma túy là nguy hiểm nhất. Hình phạt đối với những "trùm ma túy" gieo cái chết trắng rất cao từ chung thân đến tử hình nên tội phạm ma túy xác định bị bắt đồng nghĩa với chết. Chúng sẵn sàng chống trả, quyết "một mất một còn" với lực lượng truy bắt.

Tướng Cương nói rằng trong vụ trấn áp tội phạm ma túy đối với hai tên Tuân và Thuận ở Lóng Luông nói riêng, đánh án đường dây ma túy lớn nói riêng, các chiến sĩ công an rất dũng cảm. Sinh nghề tử nghiệp, họ chấp nhận rời mái ấm để đi vào nơi nguy hiểm, sẵn sàng hi sinh tính mạng. Đó là sự hy sinh cao cả cho Tổ quốc nhằm bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân.

“Hy sinh thời chiến hay thời bình đều vĩ đại cả. Tôi rất ngưỡng mộ cảnh sát hình sự trong những vụ đánh án ma túy lớn. Có nhiều chiến sĩ đã hy sinh rất anh dũng để ngăn cản cái chết trắng. Ma túy là cuộc chiến nguy hiểm nhất”, tướng Cương chi sẻ.

Nói về câu hỏi tại sao chuyên án trấn áp Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận chậm trễ, thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng đây là vụ rất lớn, nguy hiểm. Hai trùm ma túy hoạt động ở Lóng Luông không phải một ngày, một tháng mà có cả thời gian dài nên chuyên án lập ra phải rất cẩn trọng.

Thứ nhất, đây là hai tên trùm ma túy xuyên quốc gia. Có tiền, có hàng trắng, chúng quy phục được rất nhiều đàn em sẵn sàng chết thay khi bị bị tấn công. Hơn nữa, những tên này sống ở Tà Dê nhiều năm, rất am hiểu địa hình. Công an, người lạ vào chúng lường biết trước hết.

Thứ hai, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) gần biên giới Lào. Thực tế cho thấy, nước bạn Lào đấu tranh ma túy không quyết liệt như Việt Nam, dẫn đến khó khăn trong phối hợp.

Theo tướng Cương, phần lớn các đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia đều có đường dây, không hoạt động riêng lẻ. Nhiều đối tượng mưu mô, xảo quyệt, thậm chí còn tạo dựng quan hệ tốt với các công dân nước ngoài để có đường lui sau này. Trong vụ trấn áp tại bản Tà Dê, nếu sơ xuất để hai tên trùm ma túy này chạy thoát sang Lào thì rất nguy hiểm.

Đấu tranh phòng chống ma túy khác với đấu tranh với tội phạm cướp của giết người. Đối tượng cướp của giết người bắt là xong, không bắt được lần này thì vây ráp tiếp. Riêng tội phạm ma túy nếu bắt non, để chạy thoát, chúng và đường dây sẽ hoạt động tinh vi và nguy hiểm hơn.

Tướng Cương chia sẻ khi công an nắm được đường đi nước bước của chúng, xác định được có bao nhiêu người tham gia, vũ khí của chúng có những gì việc trấn áp mới thực hiện thành công được. Ngoài ra, các chuyên án ở địa bàn phức tạp còn phải phát động quần chúng nữa.

Lóng Luông chủ yếu là bà con người Mông. Nếu bà con không ủng hộ lực lượng thì cũng rất khó để triệt phá tội phạm.

Hơn nữa, khi triệt phá phải tính toán làm sao để không ảnh hưởng đến người dân, tránh tổn thất lực lượng.

Nguyên Viện trưởng Chiến lược Bộ Công an cho rằng trong chuyên án tại xã Lóng Luông phải thừa nhận hệ thống chính trị cơ sở tại tỉnh Sơn La yếu. Nếu hệ thống mạnh, đảng ủy xã, chính quyền mạnh thì chắc chắn có thể hỗ trợ Bộ Công an phá án sớm hơn.

Nhiều vụ án ma túy lớn mà ông chứng kiến có người nhà của cán bộ địa phương tham gia. Vì vậy, dư luận hoàn toàn có lý khi đặt vấn đề trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi để tội phạm ma túy hoành hành nhiều năm.

"Lóng Luông là địa bàn trọng điểm về ma túy. Tại sao Sơn La lại điểm nóng tồn tại lâu vậy. Phải xem xét xem từ tỉnh đến huyện, xã xem họ đã làm hết trách nhiệm chưa", tướng Lê Văn Cương nói.

Sáng 27/6, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 11 đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã bao vây sào huyệt của 2 trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, trong ngày 26/6, hơn 100 hộ dân trong bản Tà Dê đã được sơ tán đến nhà văn hóa bản Lóng Luông cách đó hơn 1 km.

Dù đã được lực lượng công an vận động, hai trùm ma túy và đồng bọn không chịu đầu hàng mà dùng vũ khí chống trả và bị tiêu diệt. Được biết, Tuân và Thuận là thành phần đặc biệt nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép 2.700 bánh heroin.

Năm năm trước, chúng về bản Tà Dê sống thường xuyên dùng súng dọa nạt người dân. Thậm chí, đám đàn em của Tuân còn manh động cầm súng đuổi theo bất cứ người lạ mặt nào dừng lại gần ngôi nhà của hai ông trùm.

Thông tin từ cơ quan công an, tại hiện trường, lực lượng thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, khoảng 6.000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan.