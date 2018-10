Vì sao đuông dừa bị cấm bán dù là món ăn được nhiều người ưa thích?

Câu 5. Tỉnh nào có dân số đông nhất khu vực miền Tây? Bến Tre

Cà Mau

Bạc Liêu

An Giang Có hơn 2,1 triệu dân sinh sống trên địa bàn, An Giang có dân số đông nhất khu vực miền Tây. Mật độ dân số của An Giang đạt hơn 600 người/km2, xếp thứ 2 trong khu vực.