Vì sao giải Nobel văn học năm nay bị hoãn trao?

Câu 5: Quan chức Hàn Quốc nào đã có chuyến thăm Washington trong tuần này? Tổng thống Moon Jae In

Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui Yong

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon Ngày 4/5, Washington và Seoul xác nhận Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui Yong có mặt tại Washington, thảo luận với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về các nội dung liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra.