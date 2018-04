Vì sao HLV The Voice cứ hễ ra mắt là gây tranh cãi?

Mùa 2 lên sóng năm 2013 gồm 4 HLV giàu kinh nghiệm là Quốc Trung, 2 diva Hồng Nhung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Có thể nói đây là năm chương trình làm hài lòng khán giả nhất về yếu tố chuyên môn của đội ngũ HLV. Tuy nhiên, khi chuyên môn đã được đảm bảo thì điều công chúng lo lắng lại là tính giải trí. Và quả thực, đúng như suy nghĩ của khán giả, The Voice 2013 lên sóng không lạm dụng chiêu trò, scandal. Đồng thời, các HLV cũng nhận xét khéo léo, tế nhị… đến mức quá an toàn. Chương trình năm đó ổn về chuyên môn nhưng rõ ràng giảm nhiệt so với hai mùa giải đầu tiên.