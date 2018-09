Vì sao 'The Nun' vẫn đại thắng phòng vé dù bị chê bai dữ dội?

Dù nhận số điểm rất thấp trên các trang chấm điểm phim, bị chê bai dữ dội nhưng bộ phim kinh dị "The Nun" vẫn oanh tạc phòng vé và đang trên đà lập nên nhiều kỷ lục mới.

Cuối tuần qua, bộ phim mới nhất trong vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring Universe - The Nun (Ác quỷ ma sơ) đã kiếm được hơn 64 triệu USD tại thị trường nội địa Bắc Mỹ và 173,8 triệu USD trên toàn thế giới. Đây là con số mà The Nun có được chỉ sau tuần đầu công chiếu, tính từ ngày 7/9.

Trước đó, bộ phim thu ước tính 53,5 triệu USD trong ba ngày cuối tuần khi có mặt tại 3.876 rạp Bắc Mỹ. Đây được xem là chiến tích vang dội, giúp The Nun trở thành tác phẩm kinh dị và tác phẩm điện ảnh có doanh thu mở màn cao thứ hai trong lịch sử tháng 9. Kỷ lục đến nay vẫn thuộc về IT (2017) với 123,4 triệu USD.

Tuy nhiên, thành công về mặt doanh thu lại tương phản hoàn toàn với chất lượng của bộ phim. Điều này được chứng minh qua số điểm tệ hại trên các trang chấm điểm phim như 26% trên Rotten Tomatoes, 5.9 trên IMDb. Vậy làm thế nào mà The Nun vẫn vươn lên trở thành cú hích phòng vé là điều mà nhiều người quan tâm.

Bộ phim kinh dị tuy không được đánh giá cao nhưng lại đại thắng doanh thu phòng vé.

Theo báo cáo của tờ The Wrap, hãng Warner Bros. và dữ liệu từ ComScore cho thấy 36% khán giả trong nước mua vé xem The Nun vào cuối tuần là người Latin.

Trong khi đó, chỉ có 17% khán giả là người Latinh đến xem The Conjuring (2013) và khoảng 26% đối với bộ phim Annabelle: Creation. Điều này tương đối dễ hiểu khi trong The Nun có mang nhiều nét văn hóa Mexico và Latino (nhóm người theo văn hóa Latin).

Bộ phim kinh dị về nguồn gốc ác ma Valak sở hữu nam diễn viên chính người Mexico là Demián Bichir trong vai cha sứ Burke. Vì vậy, chắc chắn sự quan tâm của khán giả nước này đối với bộ phim cũng tăng cao. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng khác là tôn giáo với sức thu hút mạnh mẽ đối với người Latin và Mexico, nơi mà Công giáo là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ.

Nam diễn viên người Mexico Demián Bichir thủ vai chính trong phim.

Các bộ phim kinh dị nói chung đều có hiệu ứng tương đối tốt với cộng đồng người Latin. Hãng Warner Bros. và New Line đã ý thức rõ điều này với những tác phẩm trước của vũ trụ kinh dị The Conjuring. Vì vậy, rõ ràng họ đã hướng mục tiêu quảng bá để tận dụng điều này, tập trung vào các tiểu bang có dân số Latin lớn.

Không chỉ vậy, The Nun cũng có những hoạt động quảng bá rất tốt ở Mexico, tốt hơn bất kỳ thị trường nước ngoài nào khác, minh chứng qua số tiền hơn 10,7 triệu USD doanh thu phòng vé trong tuần đầu tiên tại quốc gia này.

Một trong những lý do khác được đưa ra từ tờ Cinemablend rằng các phim kinh dị thường có khả năng "miễn dịch" tốt đối với các đánh giá, bình luận tiêu cực.

The Nun đánh mạnh vào yếu tố tôn giáo.

Có thể nói, việc phim kinh dị không được giới phê bình đánh giá cao là điều thường thấy ở Hollywood. Khán giả đến rạp xem phim với mục đích giải trí cũng không chịu nhiều ảnh hưởng từ những nhận xét chê bai của giới chuyên môn.

Nhìn chung, mặc dù không được đánh giá cao về mặt chất lượng ở hầu hết tác phẩm kinh dị thuộc vũ trụ điện ảnh kinh dị The Conjuring, hãng Warner Bros. và New Line vẫn cho thấy họ nắm bắt được thị hiếu của khán giả tốt đến dường nào.

Thực tế là The Nun là một spin-off (bộ phim ăn theo) một nhân vật nổi tiếng từ một bộ phim trước đó là The Conjuring 2 (2016) và đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ quan trọng trong việc mở rộng và phát triển vũ trụ kinh dị nổi tiếng này.