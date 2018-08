Nhịp sống

Bảo tàng Nhật đem công nghệ hình ảnh kỳ ảo trong trưng bày

Với mong muốn đem đến trải nghiệm mới cho du khách, bảo tàng kỹ thuật số tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đem đến những cảnh vật được dựng từ công nghệ đồ họa đẹp mắt.



Tổng hợp: In The Know