Nhịp sống

Chiêm ngưỡng cánh đồng kỳ ảo, trong suốt như gương

Cánh đồng muối lớn nhất thế giới ở Bolivia được ví như “kỳ quan lạ” của thiên nhiên. Nơi đây như tấm gương phản chiếu nền trời khiến du khách cảm giác đang bước đi trên bầu trời.



