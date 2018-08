Nhịp sống

Chú chó liên tục lặn dưới biển, vớt chai lọ để bảo vệ môi trường

Chú chó có khả năng liên tục lặn dưới biển, nhặt chai nhựa và rác để hạn chế lượng rác thải dưới đáy biển.



Video: IN THE KNOW