Thể thao

'Cô gái vàng' bơi lội Ánh Viên chia sẻ trước thềm ASIAD 2018

Chia sẻ trong buổi giao lưu ra mắt cuốn tự truyện "From Zero to Hero" diễn ra hôm qua 12/8, "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên quyết tâm đạt thành tích cao ở ASIAD 2018.

Chí Dũng