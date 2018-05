Sống trẻ

Giới trẻ Hàn Quốc có quan điểm thế nào về hôn nhân?

"Because this is my first life" là bộ phim Hàn Quốc xoay quanh quan điểm sống về tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp của giới trẻ nước này.

Ánh Hoàng