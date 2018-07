Sống trẻ

'Ông chú' Hàn Quốc cover nhạc BTOB, tham gia truyền hình thực tế

Giọng hát của Shin Hyun Woo được đánh giá cao khi tham gia chương trình "I can see your voice" của Hàn Quốc. Màn cover "Missing you" của BTOB cũng được dân mạng khen ngợi.

Hoài Vỹ