Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHQG TP.HCM xét tuyển cử nhân quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế cấp học bổng 50% cho học sinh THPT học lực giỏi khi theo học 2 chương trình liên kết bậc cử nhân ngành quản trị kinh doanh và CNTT (quản lý an ninh mạng).

Viện Đào tạo Quốc tế là đơn vị thuộc ĐHQG TP.HCM, có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo với hơn 1.600 học viên đã tốt nghiệp lẫn chuyển tiếp thành công đến các nước.

Viện bắt đầu xét tuyển năm đầu tiên chương trình hợp tác đào tạo cử nhân quốc tế ngành quản trị kinh doanh (QTKD) với ĐH Andrews (tiểu bang Michigan, Mỹ) và cử nhân công nghệ thông tin (CNTT) chuyên ngành quản lý an ninh mạng do ĐH Turku (Phần Lan).

Với mức học phí khoảng 300 triệu cho ngành QTKD và 400 triệu cho ngành CNTT toàn khóa (có thể đóng nhiều lần theo năm học), người học được nhận bằng do chính trường đại học đối tác cấp dù học hoàn toàn tại trụ sở viện ở ngay quận 1, TP.HCM.

Cơ sở Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHQG TP.HCM tại quận 1.

Được thành lập từ năm 1874, ĐH Andrews (AU) là một trong những trường đại học lâu đời ở khu vực Trung Bắc Mỹ, được kiểm định bởi tổ chức Higher Learning Commission. Trong hơn 140 năm hoạt động, trường đã xây dựng được nhiều ngành đào tạo, trong đó, các chương trình QTKD của trường đạt kiểm định của tổ chức International Accreditation Council for Business Education (IACBE).

Trong khi đó, ĐH Turku nằm trong top 300 trường đại học tốt nhất thế giới (theo QS University Ranking) và là một trong những trường đại học hàng đầu Phần Lan về ứng dụng khoa học. Đây được xem là một trong những cơ hội giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận với môi trường giáo dục được xếp hàng đầu thế giới về cải tiến, khởi nghiệp và sáng tạo.

Khuôn viên ĐH Turku (Phần Lan).

Với văn bằng cử nhân QTKD do ĐH Andrews (Mỹ) cấp, người học dễ dàng xin việc ở nhiều công ty đa quốc gia, các tổ chức kinh tế quốc tế hoặc học tiếp lên bậc cao hơn. Trong khi đó cử nhân CNTT chuyên ngành quản lý an ninh mạng do ĐH Turku (Phần Lan) cấp là một lợi thế không “đụng hàng” trong thị trường lao động ngành công nghệ thông tin chất lượng cao. Chưa kể chuyên ngành an ninh mạng đang là một ngành hot, “khát” nhân lực có tay nghề trong giai đoạn sắp tới.

Thông qua các chương trình liên kết của viện, sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận những nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Chương trình xét tuyển cũng dành những suất học bổng lên đến 50% cho các thí sinh đáp ứng đủ điều kiện: học bạ trung bình 3 năm trên 8.0, có bằng tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trường hợp xét tuyển khác dựa trên học bạ, điểm tốt nghiệp THPT và kết quả đánh giá năng lực, trình độ tiếng Anh sẽ được viện thực hiện trực tiếp với học sinh.