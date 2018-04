Việt Nam là nước đầu tiên xuất chôm chôm tươi vào New Zealand

Đại sứ New Zealand tại VN đã trao quyết định cấp phép xuất khẩu chôm chôm tươi của Việt Nam vào thị trường nước này, mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành trồng chôm chôm.

Sáng 10/4, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì “Lễ công bố xuất khẩu trái chôm chôm của Việt Nam sang New Zealand" tại Hà Nội. Sự kiện này đã biến Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên được New Zealand cấp phép xuất khẩu chôm chôm tươi vào thị trường khó tính này.

"Sự kiện này mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho ngành chôm chôm của Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh phát biểu tại Lễ công bố.

Đại sứ New Zealand Wendy Matthews trao "Kế hoạch Nhập khẩu chôm chôm tươi" của New Zealand cho Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung. Ảnh: Duy Anh.

Để được xuất khẩu vào thị trường New Zealand, ngành chôm chôm của Việt Nam phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn vườn trồng, đóng gói và ghi nhãn mác, kiểm dịch thực vật và chiếu xạ đảm bảo truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung cho biết chương trình đảm bảo xuất khẩu chôm chôm hiện đã được ký kết giữa New Zealand và Việt Nam. Những lô hàng chôm chôm tươi đầu tiên từ Việt Nam sẽ sớm cập cảng New Zealand trong thời gian tới.

Cũng trong Lễ công bố ngày 10/4, đại diện các bộ ngành của New Zealand có các bài thuyết trình, trao đổi chuyên môn trong việc áp dụng các kỹ thuật sáng tạo để nâng cao năng suất, cải thiện hệ thống mạng lưới phân phối cho ngành nông nghiệp, tiến tới nền sản xuất nông nghiệp sạch với chất lượng cao.

"New Zealand đã vượt qua nhiều thách thức về kiểm soát an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng, năng suất và phân phối. Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ có ích cho Việt Nam khi phát triển các chuỗi giá trị nông sản của các bạn", Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews chia sẻ.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews. Ảnh: Tùng Tin.

Ngoài chôm chôm, xoài và thanh long của Việt Nam cũng đã thành công trong việc tiếp cận thị trường New Zealand. Sắp tới, nhiều khả năng vú sữa và nhãn cũng sẽ được cấp phép xuất khẩu vào thị trường 4,7 triệu dân giàu tiềm năng này, sau khi quá trình đánh giá rủi ro nhập khẩu của New Zealand kết thúc.

Quan hệ thương mại, đặc biệt là trao đổi nông sản, giữa Việt Nam và New Zealand đạt được những bước tiến rất đáng khích lệ trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,24 tỷ USD năm 2017, tăng 32% so với năm 2016.

Trong chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 3, hai bên nhất trí mở cửa thị trường cho các sản phẩm của nhau, đặc biệt là các loại hoa quả và gạo của Việt Nam. Hai bên cũng đạt thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm.