Việt Nam tự sản xuất vắc xin cúm mùa '3 trong 1' rẻ bằng 1/3 giá nhập

Nếu được cấp phép lưu hành, vắc xin cúm mùa do IVAC Nha Trang sản xuất sẽ được bán với giá từ 80.000-120.000 đồng/liều, rẻ bằng 1/3 giá nhập hiện nay.

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo về việc đã chế tạo và sản xuất thành công vắc xin cúm mùa “3 trong 1” ở quy mô công nghiệp sau thời gian nghiên cứu từ đầu năm 2015 đến nay.

Theo đó, vắc xin cúm mùa do IVAC sản xuất có tên gọi là IVACFLU-S. Đây là loại vắc xin “3 trong 1”, phòng 3 chủng virus cúm thông thường gồm: chủng A/H1N1/09; A/H3N2 và cúm B. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang bắt đầu nghiên cứu, sản xuất loại vắc xin này từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2018.

Kết quả kiểm định chất lượng và nghiên cứu tiền lâm sàng trên các mô hình động vật thí nghiệm cho thấy vắc xin cúm IVACFLU-S do IVAC sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng; đạt yêu cầu về an toàn, dung nạp tốt theo đường tiêm bắp và tạo được đáp ứng miễn dịch tốt trên động vật thí nghiệm phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và quy định của Việt Nam.

Nếu được cấp phép lưu hành, vắc xin cúm mùa do IVAC Nha Trang sản xuất sẽ được bán với giá từ 80.000-120.000 đồng/liều, trong khi hiện nay vắc xin cúm mà nước ta phải nhập có giá từ 240.000-300.000 đồng/liều (tức vắc xin do Việt Nam sản xuất rẻ hơn gần 1/3).

WHO ước tính mỗi năm có khoảng 5-10% người lớn trưởng thành và 20-30% trẻ em mắc cúm trên thế giới. Trong đó có khoảng 3-5 triệu trường hợp nặng và khoảng 250.000-500.000 người tử vong.

Tại Việt Nam, hàng năm ghi nhận khoảng 1,5-1,8 triệu ca mắc cúm thường. Nhiều người chủ quan cho rằng cúm mùa không nguy hiểm. Bệnh do virus cúm mùa gây ra cũng có tỷ lệ tử vong cao.