Việt Nam yêu cầu TQ rút hệ thống tên lửa trái phép tại Hoàng Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối việc Trung Quốc lắp đặt tên lửa trái phép trên đảo Phú Lâm của Việt Nam, yêu cầu nước này dừng ngay các hành động sai trái.

“Việc Trung Quốc triển khai lại tên lửa ở đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14/6.

“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái đó, rút các trang thiết bị quân sự đã triển khai trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam”, bà Hằng tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Người phát ngôn cho biết đã có phát biểu nhiều lần về việc Trung Quốc triển khai các trang thiết bị quân sự ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Theo bà Hằng, mọi hoạt động được tiến hành tại hai quần đảo này mà không được phép của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp pháp, vô giá trị, và vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Hình ảnh được công bố hôm 11/6 của ISI cho thấy đảo Phú Lâm ngày 1/6 và ngày 8/6. Ảnh: ISI.

Hôm 24/5, Fox News công bố nhiều ảnh vệ tinh của ISI cho thấy Trung Quốc đã triển khai 2 bệ phóng tên lửa HQ-9 ra bãi biển phía bắc đảo Phú Lâm, đặt cạnh các hệ thống radar. Tất cả đều được phủ lưới ngụy trang.

Ảnh chụp vệ tinh của ImageSat International ngày 3/6 cho thấy các bệ phóng tên lửa HQ-9 cùng lưới ngụy trang đã "biến mất" khỏi đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, những hình ảnh mới được tổ chức ImageSat International (ISI) công bố ngày 11/6 cho thấy một loạt hệ thống tên lửa của Trung Quốc đã tái xuất hiện.

Hệ thống phòng không HQ-9 có tầm bắn 77 km và có sức đe dọa bất cứ máy bay, cả quân sự và dân sự, hoạt động gần đó. Nhiều đơn vị HQ-9 đã được Trung Quốc triển khai trái phép ra Hoàng Sa vào tháng 2/2016.