Viettel vào top 10 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất VN năm 2017

Tổng cục Thuế vừa công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam 2017. Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Viettel, đây là năm thứ 2 liên tiếp Viettel xếp vị trí này.

Theo số liệu thống kê, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng đã đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt 110.027 tỷ đồng, chiếm 62,59% trên tổng số thuế TNDN của cả nước năm 2017, tăng 8,45% so với mức 101.457 tỷ đồng năm 2016.

Bảng xếp hạng năm 2017 có 703 doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất của cả 2 năm 2016 và 2017. Có 297 doanh nghiệp được bổ sung mới trong bảng xếp hạng 2017.

Năm 2017, Viettel đạt doanh thu 251.474,4 tỷ đồng, hoạt động tại 13 thị trường với hơn 70.000 nhân viên. Lợi nhuận trước thuế đạt 44.281,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35.077,5. Số tiền nộp Nhà nước của Viettel năm 2017 là 41.026,9 tỷ đồng.

Viettel đứng đầu danh sách doanh nghiệp đóng thuế TNDN lớn nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp.

Để có kết quả này, Viettel đã liên tục làm bùng nổ dịch vụ viễn thông di động ở nhiều thị trường trên thế giới, sở hữu khoảng 100 triệu khách hàng, trở thành 1 trong 15 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Tập đoàn cũng phát triển nhiều ngành nghề mới như ngành công nghiệp điện tử viễn thông, ngành công nghiệp vũ khí công nghệ cao, ngành công nghiệp an ninh mạng…

Chỉ riêng hai ngành công nghiệp điện tử viễn thông và công nghiệp vũ khí công nghệ cao đã có doanh thu 12.000 tỷ đồng, tương đương với lĩnh vực đầu tư quốc tế của Viettel. Nhiều sản phẩm trong lĩnh vực này đã được trang bị trong quân đội và được đánh giá có tính năng tương đương với sản phẩm của NATO, phù hợp với khả năng tác chiến của quân đội.

Về lĩnh vực dân sự, Viettel đã nghiên cứu, sản xuất thành công những thành phần quan trọng nhất của hạ tầng mạng viễn thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Về tác chiến mạng, Viettel đã phát triển giải pháp tường lửa Quốc gia, chặn lọc tin rác, hệ thống giám sát an ninh mạng 24/7 và vinh dự được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ ATTT cho các cơ quan bộ ban ngành.

Mục tiêu của Viettel tới năm 2020 là trở thành một tập đoàn công nghiệp công nghệ cao, viễn thông, toàn cầu, hùng mạnh với tăng trưởng 10-15%/năm. Viettel đặt ra chỉ tiêu sẽ đạt doanh thu từ 350.000-400.000 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế 50.000-55.000 tỷ đồng và vào top 10 công ty viễn thông toàn cầu.