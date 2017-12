Vin Diesel là ngôi sao đắt giá nhất tại phòng vé 2017

Theo thống kê của tạp chí Forbes, nhờ hai bộ phim “Fast & Furious 8” và “xXx: Return of Xander Cage”, Vin Diesel chính là cái tên đáng giá nhất tại phòng vé trong năm qua.

Theo thống kê thường niên của tạp chí Forbes, Vin Diesel là ngôi sao thành công nhất tại phòng vé trong năm qua khi hai bộ phim Fast & Furious 8 cùng xXx: Return of the Xander Cage thu về tổng cộng 1,6 tỷ USD toàn cầu.

Ảnh: Universal.

Khi thống kê, tạp chí Forbes không tính các vai diễn mà ngôi sao chỉ tham gia lồng tiếng hoặc góp mặt với tư cách khách mời (cameo). Do đó, Guardians of the Galaxy Vol. 2 - bộ phim Vin Diesel góp giọng cho Baby Groot - không được tính vào thành tích tổng của anh.

Đứng thứ hai sau Vin Diesel trong danh sách của Forbes chính là người bạn diễn trong Fast & Furious 8: Dwayne “The Rock” Johnson với 1,5 tỷ USD. Ngoài phần 8 của thương hiệu phim hành động tốc độ, anh còn góp mặt ở Baywatch và Jumanji: Welcome to the Jungle trong năm qua.

Tuy nhiên, chỉ có phần mới của Jumanji là thành công, còn phiên bản điện ảnh của loạt phim truyền hình về lực lượng cứu hộ bờ biển hồi mùa hè bị coi là “bom xịt” và hứng chịu nhiều chỉ trích.

Ảnh: Universal.

Gal Gadot là gương mặt đứng thứ ba trong danh sách nhờ vai diễn siêu anh hùng Wonder Woman trong bộ phim cùng tên và Justice League cùng thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU).

Nếu như Wonder Woman thu 822 triệu USD toàn cầu, thì bom tấn kể về sự ra đời của Liên minh Công lý chỉ mang lại 647 triệu USD - mức thấp nhất trong toàn DCEU. Dù vậy, cá nhân Gal Gadot có thể coi đã có một năm thành công tại phòng vé.

Ảnh: Warner Bros.

Xếp sau Gal Gadot là một gương mặt không kém phần quen thuộc: Emma Watson. “Cô phù thủy Hermione” xếp ở vị trí thứ tư nhờ sắm vai người đẹp Belle trong Beauty and the Beast - bom tấn ăn khách nhất thế giới năm 2017 với doanh thu 1,26 tỷ USD. Ngoài ra, Watson còn đóng chung với Tom Hanks trong bộ phim giả tưởng The Circle, nhưng đó là thất bại phòng vé của cả hai ngôi sao.

Johnny Depp có thể gây tranh cãi về mặt đời tư, nhưng anh vẫn kịp chiếm vị trí thứ năm của Forbes nhờ Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge và Murder on the Orient Express.

Trong đó, riêng phần 5 của loạt Cướp biển Caribbean đã thu về 794 triệu USD. Năm sau, bất chấp sự phản đối của người hâm mộ, anh sẽ nhập vai phù thủy hắc ám Grindelwald trong Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Các vị trí còn lại của top 10 đều thuộc về các ngôi sao của dòng phim siêu anh hùng hoặc Star Wars: The Last Jedi. Họ bao gồm Daisy Ridley, Tom Holland, Chris Pratt, Chris Hemsworth và John Boyega.