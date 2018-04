Vợ bỏ chồng cùng 3 con nhỏ theo Hội thánh Đức chúa trời

Năm lần bảy lượt người vợ bỏ chồng con để đi theo Hội thánh Đức chúa trời. Người chồng lo lắng đi tìm gây náo loạn cả xóm.

Người dân Hà Tĩnh đang xôn xao quanh câu chuyện anh Nguyễn Văn Chuyên (44 tuổi, trú xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà) có vợ là Nguyễn Thị Hoa (41 tuổi) nhiều lần bỏ nhà đi theo Hội thánh Đức chúa trời.

Theo anh Chuyên, năm 2011 vợ chồng anh kết hôn rồi sinh lần lượt 3 đứa con. Năm 2017, một đồng nghiệp cùng công ty vợ là Nguyễn Thị Hiền thường lui tới nhà anh ăn cơm với nhiều biểu hiện lạ.

Người chồng cùng người thân tới nhà Hiền nhiều lần để tìm người vợ bỏ đi. Ảnh: V.Đ.

Một thời gian sau, nghe vợ cùng chị Hiền lôi kéo, rủ rê anh đi theo một đạo gọi là Hội thánh Đức chúa trời.

“Cô ấy nói vào hội rồi sẽ không cần làm việc gì cũng có thể sống sung sướng nên nói tôi cùng đi học kinh thánh để cùng vào hội. Tôi từ chối và nhiều lần khuyên ngăn vợ từ bỏ, trở về nuôi con nhưng cô ấy không chịu”, anh Chuyên kể.

Người vợ còn rủ chồng bán hết nhà cửa, xe cộ và vay thêm tiền ngân hàng để tiêu xài vì sắp đến ngày tận thế.

Tháng 7/2017, chị Hoa bỏ nhà đi cùng Nguyễn Thị Hiền, để lại 3 đứa con cho chồng chăm sóc. Mỗi lần gia đình tìm đưa về nhà được ít hôm là chị Hoa lại bị các thành viên trong hội rủ bỏ đi, bỏ mặc chồng con.

Cuối năm 2017, vợ anh Chuyên lấy xe máy cùng hộ khẩu và sổ bảo hiểm rồi bỏ đi biệt tăm. Quá lo lắng, nhiều lần anh Chuyên cùng người thân ra nhà Hiền ở xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, để tìm người nhưng đều không thấy nên tranh cãi, xô xát, gây náo loạn.

Anh Chuyên cùng 3 đứa con nhỏ. Ảnh: V.Đ.

Trao đổi với Zing.vn chiều 26/4, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận vụ việc và cho biết chiều 24/4, tại gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, trú xã Thạch Liên xảy ra vụ gây lộn làm mất trật tự địa bàn liên quan đến việc người dân theo Hội thánh Đức chúa trời. Cơ quan công an cùng chính quyền có mặt, lập biên bản làm rõ sự việc.

Mới đây, Công an Hà Tĩnh đã phát thông báo người dân cảnh giác. Theo công an, Hội này xuất hiện ở Hà Tĩnh từ tháng 5/2016, từ một nhóm người do Thiều Văn Hoan (32 tuổi), trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) làm trưởng nhóm.

Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nhóm người này đến Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau, với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh… để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức.

Đến tháng 11/2016, Thiều Văn Hoan bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và trục xuất ra khỏi tỉnh. Nhóm người này lại chuyển sang địa bàn khác để tiếp tục hoạt động, lôi kéo người tham gia.

* Tên nhân vật đã thay đổi.