Vợ chết trong phòng tắm, chồng bất tỉnh ngay cửa nhà

Bà Nổi chết trong phòng tắm với nhiều vết thương, ông Hải nằm bất động ngay cửa nhà. Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Chiều 20/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa khám nghiệm tử thi bà Đặng Thị Nổi (56 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Bà Nổi là nạn nhân trong vụ án mạng chưa rõ nguyên nhân vào sáng nay. Chồng bà là ông Trần Văn Hải (58 tuổi) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Hải. Ảnh: Ái Loan.

Khoảng 8h sáng nay (20/9), một thanh niên gần nhà gọi điện cho ông Hải để hỏi thăm giá giao sữa bò cho đại lý nhưng không có ai trả lời. Sau đó, anh ta chạy qua nhà ông Hải thì thấy người đàn ông 58 tuổi nằm bất động bên vũng máu.

Anh ta liền tri hô hàng xóm đến hỗ trợ, chở ông Hải đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, người dân mở cửa nhà tắm thì phát hiện bà Nổi chết trong tư thế dựa lưng vào tường, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 3 con dao còn mới nằm ở ngoài đám cỏ. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.