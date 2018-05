Vợ cũ chi 1 tỷ thuê người truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái?

Các nghi can khai được bà Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê với số tiền 1 tỷ đồng, để truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Liên quan đến vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Theo nguồn tin của báo VietNamNet, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, vợ cũ Chiêm Quốc Thái) để phục vụ công tác điều tra.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém vào phần lưng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định ông Thái bị thương tích 5%. Công an đã bắt giữ một số nghi can trực tiếp chém ông Thái; đồng thời, làm rõ vai trò các đồng phạm tham gia giúp sức cho bà Ngọc.

Cũng theo báo VietNamNet, do tranh chấp tài sản sau ly hôn, bà Ngọc bực tức, có ý định dằn mặt chồng cũ. Thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Ngọc thuê Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty bảo vệ Song Thanh, có cơ sở tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) để "trả thù" bác sĩ Chiêm Quốc Thái, với số tiền 1 tỷ đồng.

Thanh sau đó cùng một số nghi can lên kế hoạch theo dõi ông Thái, trực tiếp cùng nhân viên tên Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Phạm Văn Ngôn gây án.

Tối 28/3, ông Thái cùng bạn đi ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi nam bác sĩ bước ra ngoài, nhóm 4 người chở nhau trên 2 xe gắn máy ập đến. Các nghi can dùng hung khí lao vào tấn công, truy sát nam bác sĩ.

Vụ việc khiến nam bác sĩ bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Nạn nhân mất 10 ngày để hồi phục sức khỏe. Sau khi xảy ra vụ bác sĩ Thái bị truy sát, công an đã truy xét, bắt được nhóm nghi can. Từ lời khai của những người này, mới đây, cơ quan điều tra xác định nghi can chủ mưu vụ án là bà Ngọc nên tiến hành tạm giữ khẩn cấp. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.