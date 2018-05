Vợ của một phó bí thư tỉnh ủy bị giật dây chuyền

Trên đường chở cháu nội về nhà, vợ của một Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng bị hai thanh niên giật sợi dây chuyền vàng.

Sáng 21/5, trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết trinh sát của địa phương này đã đến TP.HCM để tiếp xúc với một trong hai nghi can gây ra 3 vụ giật dây chuyền ở Kế Sách vào 2 ngày trước. Nghi can còn lại đã được cảnh sát tìm ra nơi ở và sẽ mời làm việc trong hôm nay.

"Một trong hai nghi can là người Kế Sách, đi TP.HCM làm rồi rủ bạn ở Sài Gòn về quê chơi. Hai người này sau đó mượn xe máy của người địa phương đi cướp giật rồi được chủ xe đưa lên ôtô khách ở đường Nam Sông Hậu để trở lại TP.HCM. Chúng tôi đã làm việc với 5 người có liên quan đến vụ cho mượn xe", đại tá Hai nói.

Theo người đứng đầu Công an huyện Kế Sách, một trong ba nạn nhân bị giật dây chuyền (đều là nữ) là vợ của một Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Bà này bị giật dây chuyền vàng khi chạy xe máy chở cháu nội đi công việc, cách nhà (ở xã Thới An Hội) khoảng 150 m.

Vị Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói sợi dây chuyền vợ ông bị mất có trọng lượng hơn 1 chỉ vàng.

Huyện Kế Sách (màu đỏ) ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.