Với ‘Avengers’ và ‘Deadpool’, phim siêu anh hùng thống trị thế giới

Thành tích phòng vé của “Avengers: Infinity War” và “Deadpool 2” cho thấy sự thống trị tuyệt đối của dòng phim siêu anh hùng trong năm 2018.

Trailer cuối cùng của Deadpool 2 Sau khi sống sót qua một cuộc tấn công gần chết người ở phần trước, Deadpool phải chiến đấu với Ninja, Yakuza, anh đi khắp thế giới và nhận ra tầm quan trọng của gia đình, bạn bè.

Cuối tuần qua, Deadpool 2 đạt doanh thu 301 triệu USD trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của dòng phim siêu anh hùng tại phòng vé. Chỉ trong dịp cuối tuần đầu tiên, bộ phim về gã siêu anh hùng lắm mồm đã nhẹ nhàng vượt qua doanh thu tổng của hàng loạt bom tấn khác trong năm 2018 như Pacific Rim Uprising (288,5 triệu USD) hay Tomb Raider (273,2 triệu USD).

Và với đà này, Deadpool 2 sẽ sớm cho Rampage (406,9 triệu USD) “ngửi khói”. Doanh thu thị trường quốc tế của Deadpool 2 trong tuần lễ đầu tiên là con số cao kỷ lục của hãng Fox.

“Với một phim nhãn R (trẻ em dưới 17 tuổi phải có người lớn giám sát), những con số như vậy là quá tuyệt vời”, báo Hollywood Reporter dẫn lời nhà phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations nhận định.

Trước Deadpool 2, hồi tháng 2 Black Panther trở thành một hiện tượng văn hóa tại Mỹ và đạt doanh thu 1,343 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu. Riêng tại Bắc Mỹ, Black Panther bán được 697,8 triệu USD tiền vé, chỉ sau thành tích của Star Wars: The Force Awakens (936,7 triệu USD) và Avatar (760,5 triệu USD).

Loạt phim Deadpool là thành công vang dội của hãng Fox. Ảnh: Fox.

Sau đó, đến lượt Avengers: Infinity War thống thị thế giới. Ra mắt ngày 27,4, phần 3 loạt phim Avengers đến nay đã kiếm được 1,813 tỷ USD, chỉ sau Star War: The Force Awakens (2,068 tỷ USD), Titanic (2,787 tỷ USD) và Avatar (2,788 tỷ USD).

Như vậy, doanh thu của Black Panther, Infinity War và Deadpool 2 chiếm 31% tổng doanh thu phòng vé năm 2018 của thị trường Bắc Mỹ và 57% doanh thu thị trường toàn cầu của 10 bộ phim Hollywood ăn khách nhất. Đó là mức thị phần cao chưa từng thấy.

Để so sánh, doanh số phim siêu anh hùng của Hollywood chỉ chiếm 14% tổng doanh thu phòng vé của thị trường Bắc Mỹ năm 2017. Ở năm 2016, con số này cũng chỉ là 15%.

Một phần lý do dẫn đến sự thống trị của dòng phim siêu anh hùng trong năm 2018 là các bom tấn khác không gây ấn tượng như mong đợi. Một ví dụ điển hình là A Wrinkle in Time của nhà Disney được đầu tư 130 triệu USD nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 128 triệu USD.

Những ngày tới, Solo: A Star Wars Story sẽ gây sức ép lên Deadpool 2. Ảnh: Disney.

Trong những tuần lễ tới, phim siêu anh hùng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn khi Solo: A Star Wars Story (25/5) và Jurassic World: Fallen Kingdom (22/6) ra rạp.

Các phim Star Wars thời gian qua đều đạt doanh số cực kỳ ấn tượng. Trong khi đó, Jurassic World khi ra rạp hồi tháng 6/2015 đã bán được tới 1,672 tỷ USD tiền vé, đứng thứ 4 trong danh sách các phim ăn khách nhất trong lịch sử trước khi bị Infinity War vượt qua.

Tuy nhiên, danh sách phim siêu anh hùng năm 2018 vẫn còn dài. Đó là The Incredibles 2 (15/6), Ant-Man and the Wasp (6/7), Venom (5/10), Spider-Man: Into the Spider-Wise và Aquaman (21/12). Xem ra, phim siêu anh hùng sẽ giữ vững vị thế độc tôn ở phòng vé toàn cầu trong suốt cả năm nay.