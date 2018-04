Vụ cà phê pin: Pha tạp chất vào tiêu để ăn gian trọng lượng

Công an Đắk Nông xác định hỗn hợp cà phê chứa lõi pin được một doanh nghiệp ở Bình Dương thu mua để trộn vào hồ tiêu. Cảnh sát đã thu 9 tấn hạt tiêu trộn hỗn hợp này.

Hỗn hợp phế phẩm cà phê trộn lõi pin được dùng để làm gì? Công an Đắk Nông nói hỗn hợp cà phê trộn pin được bán cho cơ sở xuất khẩu hạt tiêu nhưng được ngăn chặn nên chưa bị chế biến thành bột pha lẫn cà phê, hồ tiêu để bán ra thị trường.

Chiều 26/4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn phế phẩm cà phê với lõi pin tại cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).

Trộn hợp chất vào tiêu bán kiếm lời

Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết ngày 15/4, khi kiểm tra cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Loan, công an phát hiện công nhân tại đây pha trộn hỗn hợp gồm vỏ cà phê, sỏi nhỏ, than pin.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 21 tấn hỗn hợp, 300 kg cà phê, 102 kg vỏ pin… Bà Loan khai cơ sở thu mua nông sản do người phụ nữ này làm chủ hoạt động kinh doanh từ năm 2016.

Thượng tá Phạm Thanh Bình thông tin kết quả điều tra. Ảnh: Minh Quý.

Bà Loan thừa nhận đã sử dụng vỏ cà phê, sỏi đá nhỏ trộn với pin để tạo ra cà phê bán kiếm lời. Quy trình nhuộm đen này do chủ cơ sở thu mua nông sản tự nghĩ ra.

Vẫn theo lời khai của bà Loan, phế phẩm cà phê trộn lõi pin được bán cho Lê Thị Hồng Thơ (39 tuổi) và Trần Văn Tuấn (42 tuổi, cùng ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Sau đó, Thơ và Tuấn bán phế phẩm cà phê trộn lõi pin cho bà Phan Thị Dung (56 tuổi, Giám đốc công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung ở Bình Phước) để trộn vào hạt hồ tiêu.

Theo ông Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, chồng của Loan), công suất sấy vỏ cà phê, sỏi và lõi pin là 2 tấn/mẻ. Mỗi tấn hỗn hợp cần khoảng 36 cặp pin con ó, với giá 450.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, cơ sở bán được 3 tấn phế phẩm cà phê trộn pin với giá 3.000 đồng/kg.

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết bà Dung đã trộn hỗn hợp cà phê nhuộm pin trên vào hạt tiêu để xuất bán với tỷ lệ 18,34 %. Tại cơ sở bà Dung, công an phát hiện 9 tấn hạt tiêu đã trộn với hỗn hợp này.

“Chất này là chất gì thì chưa có tên vì thế cơ quan công an tiếp tục chứng minh, làm rõ việc vi phạm của nhóm người trên theo Điều 317 - Bộ luật Hình sự”, đại tá Quy nói.

Số mẫu tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Minh Quý.

Tẩu tán tang vật ra vườn cao su

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Phan Thị Dung đã thừa nhận mua hỗn hợp phế phẩm cà phê trộn pin do bà Loan sản xuất thông qua Thơ và Tuấn.

Sau đó, Giám đốc công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung đã chỉ đạo cho nhóm bốc vác của công ty trộn vào hồ tiêu hạt khô để bán cho các doanh nghiệp.

Tại kho nông sản của bà Dung ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước), cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 9 tấn hạt tiêu khô được trộn hỗn hợp mua từ cơ sở của bà Loan. Số nông sản này đóng trong 360 bao chuẩn bị xuất bán theo hợp đồng cho một công ty.

Ngoài ra, tại rẫy cao su của Dung, cơ quan điều tra còn thu giữ hỗn hợp được thu mua tại cơ sở của vợ chồng bà Loan trong tình trạng đã pha trộn với vôi, phân lân, phân heo với số lượng là 315 bao tải có trọng lượng khoảng 11 tấn.

Theo lời khai của Dung, sau khi có thông tin cơ sở sản xuất của vợ chồng Loan bị phát hiện, nhằm đối phó với cơ quan công an, Dung đã chỉ đạo em chồng pha trộn, ủ làm phân bón để tẩu tán, tiêu hủy chứng cứ số sản phẩm này.

Căn cứ lời khai của các nghi can và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ 5 người liên quan gồm: Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Thị Hồng Thơ, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp) và Phan Thị Dung (56 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).