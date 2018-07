Vũ Cát Tường hợp tác cùng ca sĩ điển trai, phát hành nhạc tại Hàn Quốc

Ngày 13/7, nam ca sĩ Shin Hyun Woo chính thức phát hành ca khúc "Come Back Home" đánh dấu sự trở lại với đường đua Kpop. Đây là sáng tác của Vũ Cát Tường.

Come Back Home - Shin Hyun Woo Sản phẩm âm nhạc do Vũ Cát Tường sáng tác được nam ca sĩ người Hàn chuyển ngữ và phát hành rộng rãi tại Hàn Quốc.

Shin Hyun Woo, giọng ca từng gây "sốt" tại chương trình I can see your voice, đã phát hành ca khúc mới đánh dấu sự trở lại với Kpop sau thời gian vắng bóng.

Ca khúc mới của Shin Hyun Woo có tên Come Back Home và được phát hành rộng rãi trên nhiều website âm nhạc lớn tại Hàn Quốc như Naver Music, Melon, Bugs, Genie...

Ca khúc mới của Shin Hyun Woo chính là sản phẩm âm nhạc đã được Vũ Cát Tường phát hành từ năm 2017, Come Back Home.

Đặc biệt, Come Back Home là ca khúc không xa lạ với khán giả Việt. Đây là bài hát đã được Vũ Cát Tường phát hành vào năm 2017. Shin Hyun Woo vô tình biết tới ca khúc của nữ nhạc sĩ Việt Nam và ngay lập tức liên lạc với Vũ Cát Tường để phát hành phiên bản tiếng Hàn.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Vũ Cát Tường, Shin Hyun Woo đã tự dịch lại lời bài hát sang tiếng Hàn và được chính chủ nhân ca khúc hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình sản xuất, tập hát... để có thể truyền tải được trọn vẹn cảm xúc đến người nghe.

“Vì ấn tượng bởi chất giọng đẹp, khi nghe Shin Hyun Woo hát, tôi rất xúc động bởi đây là người nước ngoài hát Come Back Home cảm xúc và khiến tôi ưng ý nhất từ trước đến nay”, Vũ Cát Tường chia sẻ.

Vũ Cát Tường hy vọng sự trợ giúp của cô có thể giúp Shin Hyun Woo gặt hái được nhiều thành công tại Hàn Quốc.

Shin Hyun Woo là ca - nhạc sĩ vừa được biết đến gần đây tại xứ sở kim chi. Sở hữu ngoại hình điển trai và chất giọng đẹp, đầy cảm xúc nhưng anh phải mất đến gần 10 năm mới có thể nổi tiếng ở quê nhà.

Vũ Cát Tường hy vọng ca khúc Come Back Home cùng sự hỗ trợ của cô có thể giúp Shin Hyun Woo gặt hái được nhiều thành công hơn nữa tại thị trường quê nhà.

Ca khúc phiên bản tiếng Hàn sẽ được phát hành với 2 bản phối: một bản kết hợp với piano theo phong cách quen thuộc của Shin Hyun Woo, bản còn lại là sự kết hợp giữa cá tính âm nhạc riêng biệt của Vũ Cát Tường và nam ca sĩ.

Shin Hyun Woo là ca/nhạc sĩ Hàn Quốc được biết khi tham gia chương trình truyền hình ăn khách I can see your voice mùa thứ 2. Giọng ca sinh năm 1985 từng từng hoạt động trong nhóm nhạc Banana Boata, tuy nhiên nhóm đã tan rã không lâu sau đó.

Come Back Home đánh dấu sự trở lại của mình sau 1 năm kể từ khi tung single Shin Hyun Woo.