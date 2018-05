Vụ chạy thận làm 9 người chết: Cần xem xét trách nhiệm của ông Dương

Đại diện gia đình bệnh nhân tiếp tục xin cho bác sĩ Lương vô tội. Ngoài ra, họ cũng muốn HĐXX làm rõ trách nhiệm của nguyên Giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương.

Hoàng Công Lương nói gì khi người nhà nạn nhân xin cho mình vô tội? Sau phiên tòa, Hoàng Công Lương nói rằng bản thân rất xúc động khi người thân các nạn nhân đã xin cho mình vô tội.

Chiều 21/5, HĐXX tiếp tục xét hỏi đại diện gia đình các bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án chạy thận nhân tạo làm 9 người tử vong, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Nguyên Giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm

Đứng ở bục khai báo, anh Nguyễn Hữu Cường (em trai nạn nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên) bày tỏ mong muốn HĐXX tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội. Với 2 bị cáo còn lại, anh Cường xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bên cạnh đó, trả lời HĐXX, người nhà nạn nhân Nguyên cho rằng trong phiên tòa này, cơ quan tố tụng cần xem xét trách nhiệm của nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - ông Trương Quý Dương và Giám đốc Công ty Thiên Sơn - Đỗ Anh Tuấn.

Anh Cường lý giải, trong vụ việc, ông Tuấn và ông Dương có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng nên họ phải chịu trách nhiệm.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Lam.

Tiếp đó, ông Tính (bố nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng) cũng đề nghị tòa điều tra, làm rõ trách nhiệm của ông Trương Quý Dương. Ông Tính quả quyết việc điều trị, cho bệnh nhân uống thuốc gì là trách nhiệm của bác sĩ.

Còn về vật tư và máy móc phục vụ chạy thận nhân tạo thuộc trách nhiệm của Phòng Vật tư bệnh viện. HĐXX cần làm rõ trách nhiệm của ông Trương Quý Dương khi ký hợp đồng sửa chữa máy lọc nước với một công ty không chuyên trách.

Trước đó, theo cáo buộc của VKS, ông Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn giữ vai trò những người liên quan đến vụ án. 3 bị cáo Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc và Trần Văn Sơn mới là những người gây ra sự cố.

Bệnh viện mong gia đình nạn nhân thứ lỗi

Chiều cùng ngày, trong phần xét hỏi, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khẳng định khi xảy ra sự cố chạy thận, các bị cáo đang thực hiện nhiệm vụ bệnh viện giao phó.

Về yêu cầu bồi thường dân sự của gia đình các bị hại, vị đại diện cho nói ông thay mặt 700 cán bộ nhân viên bệnh viện, xin các gia đình lượng thứ. Sau sự cố, bệnh viện đã hết sức cố gắng cứu vớt những người còn sống sót.

“Chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục sự cố, dành quỹ cơ quan để hỗ trợ gia đình các bệnh nhân”, người đại diện bày tỏ và cho biết thêm, trong lúc chờ phán xét của tòa án, bệnh viện đã cùng Công ty Thiên Sơn thương thảo với gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, do đông bệnh nhân, gia đình bị hại sống nhiều nơi khác nhau, có những phong tục tập quán khác nhau nên việc thỏa thuận chưa thống nhất.

Tiếp tục trả lời, vị đại diện mong muốn tòa xét xử công minh, đúng người, không bỏ lọt tội phạm. Người này khẳng định cơ quan, đơn vị nào để xảy ra thảm họa khiến 9 người tử vong này sẽ phải chịu trách nhiệm.

“Riêng bệnh viện chúng tôi không chối tội, sẽ chấp hành nghiêm túc trách nhiệm của mình, nếu có”, đại diện bệnh viện nơi xảy ra sự cố y khoa quả quyết.

Ông này lý giải, đơn vị là cơ quan Nhà nước, hoạt động chủ yếu tự chủ chứ không hoàn toàn do ngân sách. Do đó, tổn thất sau sự cố chạy thận không chỉ gây thiệt hại cho bệnh nhân mà cho cả bệnh viện.

Qua phiên tòa, đại diện bệnh viện mong muốn gia đình các bệnh nhân hiểu rằng, sự cố y khoa xảy ra hồi tháng 5/2017 là do nguồn nước, do axit tồn dư chứ không phải do chuyên môn của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

“Chúng tôi hi vọng HĐXX sẽ có phán xét công bằng. Những gì thuộc trách nhiệm, bệnh viện sẽ thực hiện theo phán quyết của tòa án”, người đại diện nói.