Vụ cô giáo bị sát hại ở Sài Gòn: Ổn định tâm lý học sinh, giáo viên

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị trường THPT Võ Thị Sáu nhanh chóng ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên sau vụ nữ giáo viên của trường nghi bị đồng nghiệp sát hại.

Từ trưa 23/4, thông tin nữ giáo viên dạy Toán nghi bị đồng nghiệp sát hại giữa đường ở Sài Gòn khiến nhiều người hoang mang.

Chiều 23/4, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM - cho hay sở đã nắm thông tin sơ bộ liên quan việc giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu bị sát hại.

Trước mắt, sở đề nghị nhà trường ổn định tình hình, tâm lý giáo viên và học sinh trong thời điểm thi cuối kỳ này. Ngoài ra, nhà trường cũng thu xếp để lo hậu sự cho cô giáo và phối hợp cơ quan điều tra xác minh vụ việc.

Nhiều người dân tụ tập theo dõi vụ việc. Ảnh: Lê Trai.

Theo thông tin từ một số người dân, trưa 23/4, cô gái khoảng 25 tuổi chạy xe máy trên đường Trường Sa. Đến đoạn gần cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh, người này bị một thanh niên chạy theo ép xe.

Khi cả 2 dừng lại, nam thanh niên bất ngờ cầm hung khí tấn công. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghi can chạy xe rời khỏi hiện trường.

Đến 14h30 cùng này, nghi can đến Công an quận Bình Thạnh đầu thú. Theo thông tin ban đầu, nghi can là thầy giáo dạy môn Thể dục, nạn nhân là giáo viên dạy Toán. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn tình cảm.