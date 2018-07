Vũ công Kim Anh: 'Tôi chê PewPew đàn bà không phải để nổi tiếng'

Sau chương trình "Mảnh ghép tình yêu", Kim Anh bị dân mạng ném đá khi có nhận xét tiêu cực về PewPew. Nữ vũ công mới đây lên tiếng xin lỗi và giải thích cho hành động của mình.

Cô gái chê PewPew là 'thể loại đàn bà lắm chuyện' Màn đối đáp thẳng thắn giữa PewPew và Kim Anh trong chương trình "Mảnh ghép tình yêu" được khán giả quan tâm, thích thú.

N

ổi lên từ cuộc thi So you think you can dance 2014, Kira Kim Anh (Nguyễn Kim Anh, 25 tuổi) tiếp tục được nhiều khán giả biết đến hơn khi góp mặt trong tiết mục biểu diễn của các ca sĩ đình đám như Sơn Tùng M-TP, Isaac, Tóc Tiên, Khởi My, Chi Pu…

Sau khi chê PewPew - nam khách mời cùng tham gia chương trình Mảnh ghép tình yêu phát sóng ngày 5/7 - là "đàn bà lắm chuyện", nữ vũ công trở thành tâm điểm bị chỉ trích của dân mạng.

Kim Anh cho hay cô hoàn toàn bị sốc và đã hành động thiếu kiểm soát. Lúc bình tĩnh lại, 9X nhận lời phỏng vấn với Zing.vn, có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện ồn ào vừa qua.

'Tôi đã hiểu lầm anh PewPew'

- Kim Anh vừa tham gia "Mảnh ghép tình yêu", bạn có thể chia sẻ thêm về cảm xúc trước và sau chương trình?

- Trước khi tham gia, tôi rất hào hứng, trông chờ vào trải nghiệm mới. Sau đó, đúng là tôi đã có trải nghiệm mới thật. Tôi học hỏi được rất nhiều sau những chuyện vừa qua.

Kim Anh bị dân mạng chỉ trích vì chê PewPew là "đàn bà lắm chuyện" sau khi cùng tham gia chương trình "Mảnh ghép tình yêu". Ảnh: Instagram NV.

- Trong chương trình, bạn và PewPew có màn đối đáp khá thú vị. Lúc đó, cảm xúc của bạn như thế nào?

- Tôi muốn nói rõ ràng về chuyện này. Đa số bạn nữ thường không thích con trai quá mê game. Khi nhìn vào profile của anh PewPew, tôi thấy có ghi một câu thú vị là "từng bị bạn gái bỏ vì suốt ngày cắm mặt vào game". Do vậy, tôi nhầm tưởng việc "cắm mặt vào game" đồng nghĩa với "nghiện game", không quan tâm tới bạn gái.

Khi hỏi anh PewPew, tôi cũng nhấn mạnh vào chi tiết này mà thực sự không biết về mình đã vô tình đụng chạm vào công việc của anh. Sau đó, câu trả lời và thái độ của anh làm tôi hơi bất ngờ, khiến tôi không mấy thiện cảm. Tôi không biết mình chính là người gây nên sự hiểu lầm trước.

- Ngoài những cảnh quay đã phát sóng, bạn có đối đáp gì thêm sau khi PewPew trả lời không?

- Lúc đó, tôi khá bất ngờ và sốc về cách anh PewPew trả lời câu hỏi nên không biết nói gì hơn. Tôi còn nghĩ anh đang cố tình công kích mình.

- Ấn tượng của Kim Anh về PewPew sau chương trình như thế nào?

- Ban đầu, tôi hiểu lầm, có những chia sẻ không hay về anh PewPew. Trải qua mọi chuyện, tôi giờ biết vấn đề nằm ở đâu và bản thân sai điều gì. Còn về anh PewPew, tôi không còn bất kỳ quan điểm tiêu cực gì về anh ấy nữa.

- Nhiều người nói do bạn không được ghép đôi và cay cú về màn đối đáp nên mới hành động như vậy. Bạn nghĩ sao?

- Sau chương trình, tôi bị một số ý kiến tiêu cực tác động đến bản thân, là người lần đầu đối mặt với dư luận nên có hành động thiếu kiểm soát. Tất cả nhận xét không hay về anh PewPew là do hiểu lầm. Tôi chân thành xin lỗi anh và mọi người.

- Cuộc sống Kim Anh thay đổi thế nào sau khi nhận xét không hay về nam streamer?

- Tôi không ngờ sự việc này lại đi xa đến vậy. Tôi buồn khi các ý kiến trái chiều làm ảnh hưởng đến bạn bè, người thân của tôi. May mắn là mọi người đã hiểu, luôn bên cạnh tôi.

Tôi thực sự cảm thấy mọi thứ quá nặng nề so với điều mình phạm phải. Qua chuyện này, tôi học được rất nhiều thứ.

Không phải đợi đến bây giờ để dựa hơi người nổi tiếng

- Kim Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng bạn đang dựa hơi PewPew để nổi tiếng?

- Nghề của tôi được tiếp xúc và làm việc với nhiều anh chị nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi từng hợp tác với Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Khởi My, Chi Pu...

Nếu muốn dựa vào ai đó để "kiếm fame", tôi đã làm từ rất lâu rồi và có thể dựa vào những anh chị nghệ sĩ lớn, từng làm việc chung, chứ không đợi đến bây giờ. Mọi chuyện bắt đầu từ hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý lợi dụng anh PewPew để nổi tiếng.

Nữ vũ công chê PewPew từng 'khóa môi' Sơn Tùng M-TP Trong chương trình "The Remix", Kim Anh là vũ công minh họa cho tiết mục của Sơn Tùng M-TP. Cả hai đã có màn "khóa môi" tình cảm ngay giữa phần trình diễn.

- Bạn có thể tiết lộ về cơ duyên hợp tác cùng nhiều người nổi tiếng?

- Tôi bắt đầu học vũ đạo từ 10 năm trước và trở thành dancer được 9 năm. Lúc đầu do vừa mập, vừa xấu, lại chỉ biết lo học nên mẹ bắt đi tập nhảy để giải trí và giảm cân, không ngờ có khiếu, đam mê luôn tới bây giờ.

Tôi nghĩ cơ hội có được là nhờ năng lực, sự cố gắng và may mắn khi gia nhập nhóm Oh. Oh dance team đã tạo rất nhiều cơ hội để tôi được làm việc với những anh chị ấy.

- Trong số các ca sĩ từng diễn chung, bạn ấn tượng với ai nhất?

- Có lẽ là chị Tóc Tiên! Vì chị ấy dám nghĩ dám làm, thẳng tính nhưng khéo léo và biết cách toả sáng trên sân khấu. Chị ấy cùng với Sơn Tùng M-TP và chị Khởi My là 3 nghệ sĩ đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng.

- Lúc diễn cùng Sơn Tùng M-TP tại The Remix, Kim Anh và nam ca sĩ có một cảnh khóa môi. Bạn có thể nói thêm về cảnh tình cảm này được không?

- Cảnh đó thực ra chỉ do góc máy chứ không hôn thật. Lúc chạy sân khấu, cả hai có áp sát mặt nhau, khi diễn vì máu hơn nên trông có vẻ là hôn nhưng thật sự không có.

Sau đêm diễn ấy, tôi có thêm nhiều fan và cả antifan, thậm chí cũng bị "ném đá" một thời gian. Cũng may là Sky (tên fanclub của Sơn Tùng M-TP) khi nghe tôi giải thích đã hiểu, thông cảm hơn.

Kim Anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ tên tuổi trong nước. Ảnh: Instagram, FBNV.

Không sợ mất giá vì tham gia nhiều show hẹn hò

- Ngoài là dancer, Kim Anh còn tham gia một số bộ phim. Bạn thấy vai trò mới này thế nào?

- Tôi rất may mắn khi có cơ hội tham gia các dự án phim truyền hình cũng như điện ảnh. Trong đó, phim Em chưa 18 (vai My) và sitcom Thần tượng tuổi 300 (vai Như Huyền) được khán giả yêu thích, ủng hộ. Hy vọng thời gian tới, mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi.

- Mục đích chính khi bạn đến các show hẹn hò?

- Đơn giản là khi tham gia những chương trình như Vì yêu mà đến, Mảnh ghép tình yêu, tôi có trải nghiệm mới. Tất nhiên nếu ra về, tìm thấy một nửa của mình thì càng tốt.

Thực tế, chương trình cũng là nơi giúp tôi mở rộng các mối quan hệ trong nghề nghiệp và cuộc sống.

9X thường xuất hiện trên truyền hình khi tham gia các show hẹn hò. Ảnh: HTV7.

- Sau các chương trình hẹn hò, đến nay bạn vẫn một mình. Tại sao vậy?

- Không hẳn là yêu cầu cao hay sao cả, chỉ là tôi chưa kiếm được người phù hợp thôi.

- Vậy mẫu bạn trai lý tưởng của Kim Anh là gì?

- Tôi không có hình mẫu cụ thể. Vì tôi là người khá cảm tính nên đôi khi chỉ cần nhìn thích và có thiện cảm là được.

- Kim Anh có sợ mất giá vì tham gia nhiều show hẹn hò không?

- Tôi từng là khách mời tại Vì yêu mà đến, Mảnh ghép tình yêu. Cả hai chương trình đều mang đến cho tôi những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt. Qua đó, tôi có thể nhìn lại khuyết điểm của bản thân để hoàn thiện và trưởng thành hơn.

Tính cách tôi khá thẳng, có phần "tưng tửng" nên hay bị hiểu lầm. Tuy vậy, tôi không nghĩ giá trị của một người sẽ mất đi chỉ vì tham gia những "trò chơi" như vậy.