Vụ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa được lên kế hoạch 4 tháng

Hai nghi can khai nhận đã lên kế hoạch cướp ngân hàng 4 tháng trước khi gây án. Nhiều ngân hàng được đưa vào tầm ngắm, sau cùng cả 2 chọn chi nhánh của Vietcombank.

Cảnh sát thu nhiều súng và 3,7 tỷ tại nhà 2 nghi can cướp ngân hàng Sau khi cướp ngân hàng, 2 nghi can bỏ tiền vào hộp nhựa rồi chôn ở gần nhà.

Trưa 7/9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa), 2 nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng tại thị xã Ninh Hòa vào sáng 5/9.

Giấu tiền, súng đạn ở 4 nơi

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, sau khi xảy ra vụ cướp, cảnh sát sàng lọc đối tượng và đưa Hùng và Quang vào diện nghi vấn.

“Hai nghi can có nhiều biểu hiện bất thường như vắng mặt tại nơi ở, tắt điện thoại. Đến 15h ngày 6/9 các trinh sát phát hiện Quang và Hùng đang ngồi uống rượu cùng 4 người khác ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Lúc này, các trinh sát đến mời tất cả về trụ sở công an”, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa kể.

Tại cơ quan công an, Quang và Hùng khai nhận đã thực hiện vụ cướp ngân hàng vào sáng 5/9. Ngay trong đêm 6/9, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm 2 nghi can khai cất giấu tiền và hung khí gây án.

Nghi can Hùng được đưa về nhà để thực hiện lệnh khám xét trong đêm 6/9. Ảnh: An Bình.

“Các nghi can cất giấu hung khí và tiền ở 4 địa điểm. Khám xét các nơi này, công an thu giữ 6 khẩu súng tự tạo, 50 viên đạn, một số dụng cụ để chế tạo súng, 8 đôi găng tay và 3,7 tỷ đồng tiền mặt”, thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó phòng PV11, Công an tỉnh Khánh Hòa, thông tin.

Ngoài ra, nghi can Hùng còn khai nhận anh ta là người trực tiếp lên kế hoạch, chế tạo súng để thực hiện vụ cướp trên. “Hùng khai cả 2 đã lên kế hoạch cướp ngân hàng cách đây 4 tháng. Nhiều ngân hàng được chọn, sau đó cả 2 quyết định ra tay tại Ngân hàng TCMP Ngoại thượng Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa”, thượng tá Long cho biết thêm.

Cướp để trả nợ và mua ma túy

Ngoài số tiền 3,7 tỷ đồng, Hùng còn khai đã đưa cho vợ một số tiền để trả nợ và cả hai mua ma túy sử dụng. “Chúng tôi đang cho rà soát lại tất cả địa điểm, cũng như truy thu số tiền còn lại”, thượng tá Long nói.

Về số tiền bị cướp, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông tin tổng số tiền bị cướp là 4,5 tỷ đồng.

Số tiền 3,7 tỷ đồng được các nghi can chôn dưới đất. Ảnh: An Bình.

Trước đó, khoảng 10h ngày 5/9, hai tên cướp đi xe máy đến Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa. Một tên đứng ngoài, kẻ còn lại mang theo súng vào bên trong ngân hàng.

Tên cướp mang sẵn bao tải và lấy đi nhiều tiền, sau đó lên xe đồng bọn tẩu thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng tên cướp bỏ lại.

Qua camera an ninh, cảnh sát nhận diện tên đứng bên ngoài mặc áo khoác đen dài tay, đội mũ bảo hiểm màu xám đi giày viền trắng, đế trắng, bịt khẩu trang và đeo găng tay màu xanh. Kẻ vào bên trong ngân hàng, trực tiếp cướp tiền mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm màu đỏ.

Hình ảnh vụ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa Một tên cướp đứng ngoài khống chế bảo vệ, tên còn lại mang súng vào bên trong ngân hàng cướp tiền.

Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: Google Maps.