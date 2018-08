Vũ 'nhôm' bị khởi tố thêm hành vi liên quan mua bán công sản

Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 9/8, Bộ Công an cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, được quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phan Văn Anh Vũ bị TAND Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù tại phiên xử cuối tháng 7 vừa qua. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 cựu lãnh đạo doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng do có liên quan đến sai phạm của Phan Văn Anh Vũ.

Bốn người bị khởi tố cùng hành vi với Vũ "nhôm", gồm: Ông Trần Phi (SN 1955, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng), ông Nguyễn Công Lang (SN 1954, nguyên Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng), ông Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (SN 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng). Tất cả bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các cá nhân trên bị cáo buộc có liên quan đến một số vụ mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng cho các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, người vừa bị TAND Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù.

Trước đó, tối 17/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh (trú quận Hải Châu, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2006-2011), để điều tra các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Giữa tháng 9/2017, cơ quan An ninh điều tra (A92, Bộ Công an) ra văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Những dự án này được cho là có liên quan đến Vũ "nhôm”. Chín dự án gồm: Công viên An Đồn (năm 2010); khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP Đầu tư Mega (2008); khu đất tại đường 2 Tháng 9 - Phan Thành Tài (quy hoạch 2012).

Dự án Phú Gia Compound ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (2007); khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền (2015); dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha, năm 2008).

Lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (2009); khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, năm 2010); khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (4,5 ha, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, năm 2007).