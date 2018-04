Vũ 'nhôm' bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỷ Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Ngày 18/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc khởi tố Vũ “nhôm” và khởi tố bổ sung đối với ông Trần Phương Bình căn cứ kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Vũ 'nhôm' và Trần Phương Bình khiến DAB mất 200 tỷ thế nào?

Tại bản kết luận điều tra ban hành hồi đầu tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định DAB mất 200 tỷ vào năm 2013, thời điểm ông Trần Phương Bình thấy ngân hàng Đông Á làm ăn thua lỗ kéo dài cần có đối tác đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2013, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ thống nhất việc Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỷ đồng. Nếu việc mua bán thành công, Vũ trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối hoạt động DAB.

Theo Thanh niên, Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng lấy 400 tỷ đồng của DAB rồi dùng chính số tiền này mua cổ phần ngân hàng. Ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi cho Vũ số tiền 200 tỷ đồng con thiếu rồi ký chứng từ nộp khống vào ngân hàng Đông Á.

Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành, tháng 4/2014, ông Bình chỉ đạo DAB trả lại 600 tỷ đồng lại cho công ty của Phan Văn Anh Vũ.

Lúc này, ông Trần Phương Bình và Vũ tiếp tục bàn bạc, đi đến thống nhất ông Bình sẽ bán cho công ty của Vũ 50 triệu cổ phần DAB từ 4 cổ đông hiện hữu (4 công ty sân sau) của ông Bình với giá 500 tỷ.

Trong số 500 tỷ có 200 tỷ được thu khống nên ông Bình đề nghị Vũ hoàn trả. Tuy nhiên, Phan Văn Anh Vũ đề nghị ông Bình chờ đến lúc ông ta bán đất ở Đà Nẵng sẽ thanh toán nhưng đến nay chưa thực hiện.

Tháng 8/2015, trước khi DAB bị kiểm soát đặc biệt, Vũ còn mua hơn 13 triệu cổ phần DAB từ công ty sân sau của ông Bình với giá hơn 136 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vũ mới thanh toán 46 tỷ.

Kết luận điều tra xác định ông Bình đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng, đến nay chưa khắc phục, còn Phan Văn Anh Vũ là đồng phạm.

Bị can Phan Văn Anh Vũ.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

"Cuối năm 2013 có thỏa thuận với ông Bình hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phần DAB nếu lỗ thì ông Bình chịu, còn lời thì tính toán sau", Thanh Niên đưa tin và cho biết đến nay Vũ đã thay đổi lời khai, không thừa nhận việc hợp tác với ông Bình để mua cổ phần của DAB.

Phan Văn Anh Vũ khai mình đứng tên mua cổ phần giúp ông Trần Phương Bình và thực hiện ký nhận các loại giấy tờ cũng theo chỉ đạo của nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á.

Tờ Tuổi Trẻ cũng đưa, lời khai sau đó của Vũ không thừa nhận đã bàn bạc hợp tác đầu tư với ông Bình để mua cổ phần DAB.

Phan Văn Anh Vũ khai mua cổ phần DAB cho ông Bình. Việc anh ta ký khống chứng từ và chi 500 tỷ mua cổ phần theo chỉ đạo của nguyên Tổng giám đốc DAB.

Cơ quan điều tra cho rằng Phan Văn Anh Vũ nhận thức rõ ông Trần Phương Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành DAB. Việc Vũ ký chứng từ khống nộp tiền tại ngân hàng là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Vũ vẫn thực hiện.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Vũ đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng, hành vi này có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Trần Phương Bình. Do đó Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỷ đồng cho DAB. Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và xử lý Phan Văn Anh Vũ sau.

Ông Trần Phương Bình. Ảnh: Người Lao Động.

Mới đây, VKSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Quyết định trả hồ sơ được VKND Tối cao đưa ra khi thấy một số nội dung liên quan cần được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong đó có việc ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Đức Vinh chuyển 200 tỷ cho Vũ “nhôm”.