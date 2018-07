Vũ 'nhôm' lĩnh án 9 năm tù

Chiều 30/7, TAND Hà Nội tuyên 9 năm tù với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an lĩnh 7 năm tù.

Gần 17h ngày 30/7, TAND Hà Nội thông báo sẽ cho phóng viên vào dự phần tuyên án với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 2 bị cáo khác về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Họ gồm: Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an (55 tuổi).

Phần tuyên án diễn ra khoảng 10 phút. Theo đó, bị cáo Vũ lĩnh 9 năm tù, bị cáo Tuấn và Bách lần lượt lĩnh 7 và 6 năm tù.

Sáng cùng ngày, phiên toà xét xử 3 bị cáo trên được xử kín.

Bên trong phòng tuyên án chiều 30/7. Ảnh chụp màn hình: Hoàng Lam.

Tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Tội danh này có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Khi khám xét nhà riêng ở Đà Nẵng, ông Vũ không có mặt ở nơi cư trú. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu vì vi phạm Luật di trú. Hai ngày sau, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đến ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 18/4, Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỷ Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Ông Phan Văn Anh Vũ là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng.