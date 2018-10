Vụ nữ cầu thủ đánh nhau: Cựu tuyển thủ U23 bảo vệ người yêu

Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng của CLB Đà Nẵng lao xuống sân để bảo vệ vợ tương lai Phạm Hoàng Quỳnh khi xảy ra loạn đả giữa hai đội TP.HCM I và Than Khoáng Sản tối ngày 12/10.

Video xô xát giữa cầu thủ nữ TP HCM I và Than KSVN Ngay sau khi trọng tài Nguyễn Đình Hữu Dũng thổi còi kết thúc trận bán kết 2 giải bóng đá nữ VĐQG giữa TP HCM I và Than KSVN, cầu thủ hai đội đã có màn ẩu đả không đáng có.

Trận đấu đã kết thúc không êm đẹp khi một số cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau giữa sân. Hình ảnh được trực tiếp trên sóng truyền hình. Chứng kiến cảnh bạn gái bị đánh hội đồng, Ngọc Thắng đã lao xuống sân.

Cầu thủ của Đà Nẵng có mặt trên khán đài A để theo dõi người yêu Phạm Hoàng Quỳnh của Than Khoáng Sản thi đấu. Hoàng Quỳnh cũng tham gia vào vụ xô xát với các cầu thủ TP.HCM I và thất thế rồi bị đánh.

Ngọc Thắng đã vượt qua lực lượng an ninh để xuống bảo vệ vợ tương lai. Cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam rất tức giận và đòi ăn thua với đội bạn. May mắn là Hoàng Quỳnh đã kịp thời can ngăn và giữ anh lại.

Hồ Ngọc Thắng được Hoàng Quỳnh (số 8) ngăn lại khi xuống sân bảo vệ bạn gái. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Theo lời một người có trách nhiệm trên sân kể lại: “Cậu ấy cũng lao vào sân nhưng may là có bạn can lại nên chưa đánh được ai chứ nếu không thì cũng khó lòng các nữ cầu thủ và CĐV của đội chủ nhà bỏ qua”.

HLV Đoàn Thị Kim Chi khi đó đang can ngăn cầu thủ của mình, cô thuật lại: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì tôi cũng có nghe các em nói lại nhưng hình như là cậu ấy không đánh ai cả”.

Hồ Ngọc Thắng là lứa cầu thủ cùng Công Phượng tham dự SEA Games năm 2015 dưới thời HLV Toshiya Miura. Mùa giải vừa qua, anh thi đấu cho CLB Đà Nẵng ở V.League và vào TP.HCM xem người yêu thi đấu.

Hoàng Quỳnh và Ngọc Thắng là mối tình đẹp giữa hai tuyển thủ trong màu áo Việt Nam. Họ dự định làm đám cưới trong tháng 10 thì nữ tiền vệ của Than Khoáng Sản dính vào vụ việc không đáng có trên sân.

Một cảnh đánh nhau giữa nữ cầu thủ hai đội TP.HCM I và Than Khoáng Sản (áo xanh).

Cụ thể là vào phút bù giờ cuối cùng của trận bán kết thứ 2 giữa TP.HCM I và Than Khoáng Sản, hai cầu thủ hai đội có pha va chạm và trả đũa lẫn nhau. Đúng lúc trọng tài thổi còi kết thúc thì hai bên lao vào loạn đả.

Vụ đánh nhau không chỉ có cầu thủ và cầu thủ dự bị mà một số khán giả cũng tràn xuống sân. Một số được cho là can ngăn, một số khác lại muốn gây hấn. Không có bóng dáng lực lượng an ninh can thiệp lúc đó.

Theo Zing.vn được biết, tổ trọng tài và giám sát đã làm báo cáo sự việc lên BTC Giải bóng đá nữ VĐQG 2018. BTC giải ở lượt về là đại diện đơn vị địa phương đăng cai, có nhiệm vụ báo cáo lên Ban kỷ luật VFF.

Với kết quả thắng 2-0 trước Than Khoáng Sản, CLB nữ TP.HCM I giành quyền vào chơi trận chung kết Giải bóng đá nữ VĐQG 2018 với Phong Phú Hà Nam vào lúc 16h ngày 15/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).