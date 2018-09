Vụ phá xưởng dập thuốc lắc 'khủng' ở Sài Gòn: Hóa chất từ Trung Quốc

Thủ đoạn của những người này rất ma mãnh, họ thường chọn chung cư đang quá trình xây dựng chưa hoàn thiện, người ra vào lộn xộn để thuê ở và làm nơi pha trộn, tái chế thuốc lắc.

Đáng nói, chúng liên tục di chuyển chỗ ở và thuê nhiều căn hộ trên các chung cư cao tầng để tái chế, pha trộn và dập thuốc. Đến khi bị bắt, nhóm này đã tiêu thụ trót lọt ra thị trường hàng chục ngàn viên độc dược.

Liên minh ma quỷ

Quá trình trinh sát một số địa bàn: quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, trinh sát Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy công an thành phố nghe dân chơi kháo nhau về một loại kẹo mới như Hoa Mai, LV, vương miện... khi sử dụng rất “phê” nhưng giá cả lại mềm hơn những loại kẹo thông thường.

Dân chơi sành điệu, thích cảm giác mạnh còn úp mở về những viên thuốc lắc ma quái này do chính các tay chơi trong ngành tự tái chế, dập, ép... Thông tin nhanh chóng được các trinh sát đặc biệt quan tâm.

Đi sâu tìm hiểu, được biết kẻ chuyên cung cấp loại độc dược này ở quán bar, vũ trường là Lê Hồng Việt (32 tuổi, quê Tiền Giang), 3 tên đồng phạm cũng được làm rõ danh tính là Phạm Hồng Trường, Đặng Hoàng Minh (tự Bi Heo) và Nguyễn Ngọc Vui (cùng 33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Các nghi phạm bị bắt.

Họ đều là dân “đập đá” chuyên nghiệp, riêng Vui từng có hai tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cướp giật tài sản.

Đáng chú ý, thủ đoạn của những người này rất ma mãnh, họ thường chọn chung cư đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thiện, người ra vào còn lộn xộn để thuê ở và làm nơi pha trộn, tái chế, dập thuốc lắc. Để tránh sự chú ý của người xung quanh, họ thường thuê phòng từ tầng 12 trở lên, để khi dập tránh tiếng ồn và khi trộn thuốc mùi hôi của hóa chất sẽ theo gió bay đi.

Nhận định nhóm Việt làm ăn với quy mô lớn, tháng 9/2017, Ban chỉ huy Phòng CSĐTTP về ma túy công an thành phố chỉ đạo Đội 4 lập hiềm nghi đấu tranh làm rõ quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm ma túy này.

Sau thời gian kiên trì nắm bắt thông tin, trinh sát xác định được nơi nhóm này thuê để tá túc ở chung cư Hoàng Quân (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn). Địa bàn mà chúng tiêu thụ thuốc lắc chủ yếu ở quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn.

Chẳng có nghề gì, nên cứ tối đến nhóm này lại điều khiển xế hộp đến các tụ điểm ăn chơi như quán bar, vũ trường. Xác minh về những chiếc xe mà họ sử dụng cho thấy đều là ôtô đi thuê tự lái để sử dụng vào việc làm ăn bất chính.

Tại căn phòng lầu 12 chung cư Hoàng Quân, nhóm này thuê với mục đích làm xưởng để pha, trộn, đóng và dập thuốc lắc. Theo đó, mỗi thành viên đều có vai trò, nhiệm vụ khác nhau.

Cụ thể, Việt, Trường pha trộn và dập thành viên, Minh, Vui chịu trách nhiệm tìm đầu ra để phân phối. Ngoài một số quận huyện của TP.HCM, gần đây chúng còn bung “hàng” ra tỉnh Bình Dương với số lượng cực lớn, mỗi lần từ 1-5 thùng (mỗi thùng 1.000-5.000 viên).

Ngoài đi về căn hộ ở tầng 12 chung cư Hoàng Quân, chúng còn thường xuyên lui tới những khách sạn có mối quan hệ thân thiết trên địa bàn để tá túc. Phương thức giao dịch của Việt và đồng bọn cũng hết sức khôn ngoan. Đối với những mối quen, chúng thường nhận “hàng” qua điện thoại sau đó chọn địa điểm đến giao, riêng mối ruột làm ăn lớn thường hẹn giao dịch trong khách sạn...

Trong lúc các trinh sát Đội 4 đang tập trung xác minh, làm rõ hiềm nghi thì Công an xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) kết hợp với Ban quản lý chung cư Hoàng Quân kiểm tra hành chính thường niên các hộ dân trong chung cư. Tại căn hộ trên tầng 12, công an phát hiện Trường cùng 300 viên thuốc lắc cùng nhiều vật dụng và ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai căn hộ trên do Việt đứng ra thuê để làm nơi dập thuốc lắc, y chỉ là người giúp sức. Thời điểm kiểm tra, Việt cùng đồng bọn ra ngoài ăn tối. Khi phát hiện bị động, cả bọn nhanh chân tìm đường bỏ trốn, ngưng hoạt động và cắt đứt mọi liên lạc để nghe ngóng tình hình.

Đến đầu tháng 11/2017, thấy tình hình có vẻ êm, Việt, Vui, Minh tiếp tục quay trở lại hoạt động làm ăn bất chính. Lần này họ thuê căn nhà trong hẻm ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) và một căn nhà ở phường Tân Hưng Thuận (quận 12).

Tuy nhiên, quá trình giám sát không thấy nhóm này về ở mà chỉ ghé lúc chiều tối. Hành vi bất minh này cho thấy khả năng họ tập kết ma túy đem về đây cất giấu. Cùng với đó, trinh sát thu thập thêm thông tin quý giá khi biết Việt mò về Long An thuê nhà để làm nơi đặt máy dập thuốc lắc.

Tiếp tục rà soát, kiểm chứng mọi nguồn tin thì phát hiện Việt, Minh chịu trách nhiệm ở công đoạn pha trộn, dập viên tại Long An sau đó thuê ôtô vận chuyển đem về TP.HCM để Vui tiêu thụ.

Nhận thấy tính chất phức tạp và quy mô mua bán hoạt động trên nhiều tỉnh thành, có sự phân công rõ vai trò nhiệm vụ cụ thể của từng người, cần phải xác lập chuyên án, tập trung nhiều lực lượng, phối hợp nhiều đơn vị để đấu tranh với tổ chức tội phạm này, đầu năm 2018, Phòng CSĐTTP về ma túy công an thành phố đã xác lập chuyên án.

Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị như Cục CSĐTTP về ma túy, Công an Long An, Phòng CSĐTTP về ma túy công an thành phố đã xác định được một sào huyệt mà các đối tượng này thuê để dập thuốc lắc chính là khu nghỉ dưỡng ở ấp Phước Tứ, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An.

Giữa lúc Ban chuyên án đang ráo riết vào cuộc điều tra thì cuối tháng 1/2018, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Long An khám phá đường dây mua bán ma túy do Bùi Văn Sang cầm đầu. Đối tượng này khai là đầu dưới, chuyên mua sỉ thuốc lắc và hàng đá của Việt và đồng bọn để phân phối trên địa bàn.

Sau khi Sang bị bắt, thấy động, Minh,Việt, Vui lại chuyển toàn bộ dụng cụ máy móc về căn hộ ở chung cư Hà Đô, trên đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp) để tiếp tục sản xuất thứ độc dược chết người.

Sau mấy ngày hoạt động tại đây, trong quá trình đun nấu, pha trộn hóa chất để dập thuốc lắc tạo ra mùi hôi, đặc biệt là bốc khói nghi ngút nên hệ thống báo cháy của tòa nhà báo động. Nhận tin báo, lực lượng bảo vệ của chung cư lập tức đến kiểm tra nhưng nhóm của Việt không cho vào nhà và biện lý do kho cá để lửa to nên có mùi cháy khét!

Vậy là một lần nữa chúng thoát lưới pháp luật. Mặc dù chưa bị sờ gáy nhưng đã bị chú ý nên vài ngày sau, các đối tượng quyết định chuyển dụng cụ, máy móc về lại Bến Lức (Long An).

Chặt từng mắt xích

Quá trình phối hợp đấu tranh, ngày 24/3, Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 12 khám phá vụ án, bắt giữ Võ Thành Phát (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng tang vật 1.109 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phát tại căn hộ ở chung cư Phú Thạnh, công an thu thêm 27,0483 gram methamphetamine, 0,2834 gram ketamine và 1.919 viên thuốc lắc, 2 dao kiếm tự chế bằng kim loại.

Phát khai quen biết nhóm Vui, Minh do có thời gian cùng vào chơi tại một quán bar trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Tại đây, nhóm Vui - Minh đến làm quen và chào bán thuốc lắc cho Phát. Thấy giá cả phải chăng, giữa tháng 11/2017, Phát điện thoại cho Vui mua 4.000 viên thuốc lắc với giá 50.000 đồng/viên.

Tang vật thu giữ.

Sau đó, Vui hẹn Phát ra đường Quang Trung (đối diện hãng xe Mercedes-Benz) để nhận thùng “hàng”. Số thuốc lắc này Phát bán lại cho khách được 1.000 viên với giá cao gấp đôi, số còn lại bị cơ quan công an thu giữ.

Ở một diễn biến khác, do nhóm Vui, Minh liên quan đến một số hoạt động phạm pháp hình sự nên Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố cũng lập án đấu tranh. Khuya 31/5, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an phường 8 (quận Gò Vấp) tổ chức khám xét phòng 310 khách sạn Pylos trên đường 14 (phường 8, quận Gò Vấp), là nơi Minh thuê phòng lưu trú, thu giữ 1.000 viên thuốc lắc được giấu trong một hộp giấy, nhét tại lỗ thông gió trong nhà vệ sinh.

Khẩn trương khám xét căn hộ 17H2 đường DN8 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12), công an thu giữ hơn 3.000 viên thuốc lắc thành phẩm các loại, 1 máy ép hiệu YIEIA, 1 máy khoan, 2 cân loại 2 kg, 6 thùng chế phẩm ma túy, 6 can loại 30 lít chứa cồn, 1 cân tiểu ly điện tử, 3 thau và 6 chảo kim loại, cùng nhiều phụ gia, phẩm màu, thuốc tây các loại dùng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Hai giờ sau, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP.HCM bắt tiếp gã đồng phạm Nguyễn Ngọc Vui. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vui khai toàn bộ bột màu, hóa chất được đặt mua từ Trung Quốc.

Ngoài ra, anh ta còn mua thêm một số loại thuốc cảm, thuốc thú y... đem về bào chế. Do trước đây có thời gian làm trợ thủ đắc lực giúp “bà trùm” Lưu Thị Phương Yến (biệt danh Chị ba Sài Gòn, 52 tuổi, vừa bị Đội 7 - Phòng CSĐTTP về ma túy công an thành phố và Công an huyện Nhà Bè bắt hồi tháng 5/2018) pha trộn, dập thuốc lắc nên anh biết rõ các quy trình pha trộn, dập, ép thuốc lắc.

Sau khi tay nghề vững, Vui tách ra làm ăn riêng và móc nối với đồng bọn thiết lập lò dập thuốc lắc quy mô lớn tung ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính một số tiền khủng.