Vụ tra tấn người làm thuê ở Gia Lai: Tiếp tục khám nhà Nga 'vọc'

Từ sáng sớm, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đưa nghi can về khu nhà trọ để phục vụ việc khám xét nhà.

Từ sáng 29/7, Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cùng nhiều lực lượng đưa nghi can Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác là Nga "vọc", 39 tuổi) về dãy nhà trọ của nghi can ở tổ 3 (phường Thống Nhất, TP Pleiku) để tiếp tục khám xét.

Nga "vọc" là nghi can đánh đập, tra tấn dã man người làm thuê Y Nhiêu (23 tuổi, trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) gây phẫn nộ dư luận những ngày qua.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Các ngả đường dẫn về nơi khám xét đều có công an chốt chặn, hạn chế người dân tiếp cận hiện trường. Nhiều người hiếu kỳ có mặt gần khu vực, theo dõi quá trình khám xét.

Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều phòng trọ và khuôn viên khu nhà trọ. Công việc này kéo dài đến chiều cùng ngày.

Trước đó, từ tháng 6, Nga "vọc" nghi chị Y Nhiêu ăn trộm tiền, bỏ bùa ngải nhằm hãm hại gia đình mình nên ra tay đánh đập, tra tấn chị bằng nhiều hình thức dã man. Bà này dùng kìm bẻ răng, dùng dao rạch mặt, dí thanh sắt nóng vào người Y Nhiêu làm chị bị tổn thương.