Vũ trụ Điện ảnh Marvel bùng nổ nhờ trẻ mẫu giáo

Tại sao Marvel Studios quyết định sản xuất Iron Man hồi 10 năm trước thay vì kể câu chuyện một siêu anh hùng nào khác? Câu trả lời chắc chắn gây rất nhiều bất ngờ.

Năm 2008, Marvel Studios đánh một canh bạc đầy mạo hiểm khi sản xuất và phát hành bom tấn Iron Man. Tác phẩm về anh chàng tỷ phú Tony Stark với kinh phí 140 triệu USD đã thành công vang dội khi đạt doanh thu gần 600 triệu USD và được giới phê bình khen ngợi nồng nhiệt.

Nhờ Iron Man, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) ra đời và trở thành mô hình tiêu chuẩn của Hollywood. Tổng cộng 19 bộ phim của MCU đạt doanh thu lên đến 16,4 tỷ USD. Siêu anh hùng Iron Man do Robert Downey Jr. đảm nhận chính là gương mặt đại diện của vũ trụ Marvel.

Hồi năm 2008, Iron Man bị giới chuyên môn đánh giá là một dự án đầy mạo hiểm. Bởi Người Sắt trên thực tế chỉ là siêu anh hùng mạng B trong vũ trụ Marvel Comics. Hạng A là nhóm dị nhân X-Men và Spider-Man. Tuy nhiên Marvel đã bán bản quyền khai thác các siêu anh hùng này.

Vậy tại sao Marvel Studios lựa chọn Tony Stark cho bộ phim đầu tay? Theo cuốn sách The Big Picture: The Fight For the Future of Movies của tác giả Ben Fritz, các chuyên viên Marvel đã tìm tới trường mẫu giáo để hỏi nhiều nhóm thiếu nhi rằng chúng thích siêu anh hùng nào nhất.

Tony Stark của Robert Downey Jr. là gương mặt đại diện của MCU. Ảnh: Marvel Studios.

Họ đưa cho lũ trẻ xem hình ảnh hàng loạt siêu anh hùng Marvel với đủ loại sức mạnh và vũ khí khác nhau. Trên thực tế, phía Marvel Studios muốn lựa chọn chính xác để đảm bảo doanh số đồ chơi ăn theo phim. Những đứa trẻ được hỏi rằng chúng thích chọn đồ chơi là siêu anh hùng nào nhất. Và phần lớn trả lời: “Iron Man”.

Những gì còn lại đã trở thành lịch sử. MCU hiện là loạt phim thành công nhất về thương mại trong lịch sử điện ảnh, vượt trên loạt phim Star Wars. Những ngày qua, bom tấn Avengers: Infinity War tung hoành tại các rạp chiếu khắp thế giới và đã bán được gần 1,64 tỷ USD tiền vé.

Marvel Studios và Disney đã có kế hoạch sản xuất 13 bộ phim mới thuộc MCU. Nhiều chuyên gia Hollywood nhận định câu chuyện Iron Man và MCU sẽ được nghiên cứu trong các khóa về sản xuất phim và tại các trường kinh doanh trong nhiều năm tới.