Vũ trụ kinh dị The Conjuring sẽ ra sao sau ‘Ác quỷ ma sơ’?

Có ít nhất 3 dự án thuộc Vũ trụ kinh dị The Conjuring đã được “bật đèn xanh” sau “The Nun” mới ra mắt.

Trailer bộ phim 'Ác quỷ ma sơ' Bộ phim kinh dị thuộc vũ trụ The Conjuring và kể về nguồn gốc ra đời của ác ma Valak.

The Nun - Ác quỷ ma sơ là tác phẩm thứ năm thuộc Vũ trụ kinh dị The Conjuring, với câu chuyện kể về nguồn gốc của ác ma Valak, lấy bối cảnh năm 1952 tại một tu viện hẻo lánh nằm trên vùng núi quốc gia Romania.

Trước đó, trong vòng 5 năm qua, khán giả đã lần lượt được thưởng thức The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và Annabelle: Creation (2017).

Ở mạch truyện chính, loạt The Conjuring tập trung vào đôi vợ chồng trừ tà Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga). Đây là những nhân vật có thật trong lịch sử, và thực tế chính là nguồn tư liệu dồi dào để James Wan có thể nối dài thương hiệu kinh dị.

Thời gian tới, khán giả sẽ được thưởng thức ít nhất ba dự án giúp nối dài Vũ trụ kinh dị The Conjuring.

Annabelle 3 (2019)

Bộ phim riêng thứ ba về con búp bê ma lừng danh dự kiến ra mắt khán giả trong mùa hè 2019. Ở hai tập phim riêng trước, Annabelle đã di chuyển từ ngôi nhà này qua ngôi nhà khác, hủy hoại cuộc sống của nhiều gia đình sở hữu nó.

Tuy nhiên, bộ phim The Conjuring (2013) đã hé lộ rằng Annabelle hiện nằm trong bảo tàng ma ám của nhà Warren. Và Annabelle 3 tới đây nhiều khả năng là những sự kiện xảy ra song song với tác phẩm đầu tiên của vũ trụ điện ảnh.

Annabelle 3 sẽ sớm ra mắt khán giả trong mùa hè năm 2019.

Nhiều fan dự đoán rằng đôi vợ chồng Warren sẽ góp mặt ở phần ngoại truyện, nhưng nhân vật chính của tập phim là cô con gái Judy Warren của họ. Đạo diễn kiêm biên kịch Gary Dauberman đã so sánh Annabelle 3 giống như “phiên bản kinh dị của Night at the Museum”.

Có mặt ở bảo tàng nằm trong tư gia của nhà Warren, Annabelle muốn tìm cách đánh thức và chiếm lấy toàn bộ số đồ vật bị ám tại đó.

The Conjuring 3

Thành công phòng vé của hai tập trước giúp dự án The Conjuring 3 sớm được phát triển, nhưng Warner Bros. và New Line tới nay vẫn chưa ấn định ngày khởi chiếu bộ phim. Bên cạnh đó, James Wan nhiều khả năng không trực tiếp làm đạo diễn, mà chỉ còn giữ vai trò nhà sản xuất của dự án.

Đôi vợ chồng nhà Warren sẽ còn trở lại trong The Conjuring 3.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Digital Spy, Wan đã tiết lộ rằng The Conjuring 3 sẽ rất khác so với hai tập đầu tiên khi đôi vợ chồng nhà Warren không còn đi điều tra một ngôi nhà bị ma ám nữa.

Có tin đồn cho rằng bộ phim mới sẽ xoay quanh vụ điều tra Bill Ramsey - người đàn ông bị một con quái vật có hình thù như người sói ám tại nước Anh.

Nếu điều đó là sự thật, The Conjuring 3 sẽ có khoảng cách thời gian lên tới 6 năm so với câu chuyện diễn ra ở phần hai. Bởi vụ điều tra Ramsey ở ngoài đời thực diễn ra hồi năm 1983.

The Crooked Man

Trong The Conjuring 2, không chỉ có Valak, The Crooked Man (tạm dịch: Ông kẹ) là một gương mặt khác khiến không ít khán giả phải cảm thấy hãi hùng. Và Vũ trụ kinh dị The Conjuring sẽ tiếp tục được mở rộng nhờ bộ phim riêng về nhân vật.

Dự án The Crooked Man chưa đem tới nhiều thông tin cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, ngoại trừ thông báo ban đầu, dự án The Crooked Man đến nay vẫn tỏ ra hết sức kín tiếng. Nhân vật vốn được lấy cảm hứng từ bài vè có tên There Was a Crooked Man của người Anh.

Có khả năng Annabelle 3 sẽ mang tới một kết nối nào đó hoặc gợi mở về The Crooked Man, như Annabelle: Creation (2017) đã làm đối với The Nun.

The Nun 2

The Nun mới ra mắt hôm 7/9, nhưng khán giả hoàn toàn có thể thấy The Nun 2 đã sớm được mở đường. Bộ phim riêng về ác ma Valak gần như không gặp phải bất cứ sự cạnh tranh nào tại phòng vé, và sẽ đạt doanh thu tích cực, bất chấp chỉ trích từ giới phê bình.

Như tại Việt Nam, tác phẩm đã thu hơn 13,5 tỷ đồng chỉ trong ngày khởi chiếu.

Cái kết của The Nun cho thấy các nhà làm phim hoàn toàn có thể dễ dàng làm tiếp phần hai về riêng ác ma Valak.

Ở cuối The Nun, Valak xem ra đã bị đánh bại. Nhưng bộ phim thực tế mang tới cái kết mở đối với một nhân vật phụ. Người này hóa ra từng được nhắc tới ở The Conjuring (2013) và tình tiết giúp tạo ra kết nối xuyên suốt thương hiệu.

Dẫu vậy, những sự kiện ở The Nun và The Conjuring 2 có khoảng cách lên tới gần 20 năm. Đây thực sự là mảnh đất màu mỡ dành cho James Wan và cộng sự. Họ hoàn toàn có thể làm tiếp The Nun 2, với câu chuyện giải thích bằng cách nào mà Valak tiếp tục trở lại dương gian và hãm hại nhà Warren.

Ngoài ra, nhân vật phụ bị ám ở cuối The Nun cũng có thể là đối tượng để các nhà làm phim khai thác trong The Nun 2.