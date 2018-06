Vừa bị kết án, nguyên phó chủ tịch xã lại lĩnh 7 năm tù

Chiều 20/6, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) tuyên án đối với bị cáo Trần Hoàng Anh (40 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh) 7 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vụ án này kéo dài 4 năm và ông Hoàng Anh cho biết sẽ kháng cáo kêu oan.

Cùng một vụ án nhưng một năm trước, TAND huyện Đầm Dơi tuyên ông Hoàng Anh 8 năm tù. Cấp phúc thẩm sau đó đã hủy để điều tra lại vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng và chưa làm rõ hành vi xâm phạm tài sản của Nhà nước.

Cáo trạng của VKSND huyện Đầm Dơi cho rằng Hoàng Anh từng được Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh phân công thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2010. Bị cáo sau đó giao cán bộ thống kê và kế toán đi rút 384 triệu đồng.

"Hoàng Anh trực tiếp quản lý tiền và cấp phát cho đối tượng được hưởng, mỗi hộ 3 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định 47 hộ không nhận tiền hỗ trợ với 141 triệu đồng", cơ quan công tố nêu chứng cứ để truy tố bị cáo.

Ngoài phiên tòa vừa xử xong, gần 3 tháng trước, ông Hoàng Anh còn bị TAND huyện Đầm Dơi tuyên 2 năm 11 tháng 28 ngày tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan tố tụng, năm 2006-2011, ông Hoàng Anh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao và việc quản lý lỏng lẻo của quy trình thiết lập hồ sơ chính sách (theo quyết định của Thủ tướng) để lừa đảo, chiếm đoạt 58,3 triệu đồng.

Cụ thể, người này nhiều lần viết giấy giới thiệu cho người không có mối quan hệ với đối tượng thụ hưởng tiền chính sách, để họ đi nhận tiền rồi đưa cho Hoàng Anh.

Trong 9 trường hợp tiền không đến tay người có công vì "Hoàng Anh chiếm đoạt", cơ quan công tố xác định bà Lê Thị Mừng (sinh năm 1951, mà chỉ có 1952), ông Trần Văn Sỏi và ông Phạm Văn Sơn là không có thật.

Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Cà Mau, phiên xử phúc thẩm sẽ diễn ra ngày 29/6, vì ông Hoàng Anh có đơn kháng cáo kêu oan.

Ngoài hai bản án mà TAND huyện Đầm Dơi vừa xử, 4 năm trước tòa án này từng tuyên Hoàng Anh 7 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản và 3 năm 6 tháng tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án sau đó bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại và Hoàng Anh được đình chỉ điều tra tội Tham ô tài sản vào tháng 8/2015.

Tháng 11/2017, ông Hoàng Anh tiếp tục được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 (Quân khu 9) đình chỉ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an Đầm Dơi khởi tố, bắt giam bị can vào tháng 11/2013. Theo cơ quan điều tra của quân đội thì việc ông Hoàng Anh viết hộ hồ sơ thụ hưởng tiền chính sách theo chế độ 290 của liệt sĩ Phạm Hồng Sơn là đúng quy định, không cấu thành tội phạm.

Những vụ án liên quan đến ông Hoàng Anh được người dân huyện Đầm Dơi xem là "kỳ án" vì các cơ quan tố tụng ở đây khởi tố, truy tố, xét xử nhiều lần từ năm 2014 đến nay mà vẫn chưa xong.