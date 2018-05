Vượt qua AS Roma 7-6, Liverpool vào chung kết gặp Real

AS Roma vs Liverpool, lượt về bán kết Champions League, sân Olimpico, 1h45 ngày 3/5 (lượt đi: Liverpool 5-2 AS Roma)



Huấn luyện viên Eusebio Di Francesco của AS Roma cho rằng: “Mục tiêu lội ngược dòng trước đội bóng như Liverpool rất khó, nhưng không phải bất khả thi. AS Roma sẽ chiến đấu đến cùng để các cổ động viên không phải thất vọng”.

Huấn luyện viên Juergen Klopp của Liverpool chia sẻ: “Cách biệt 3 bàn ở Champions League không có quá nhiều ý nghĩa nếu mất kiểm soát trận đấu. Liverpool đến Rome để giành chiến thắng”.